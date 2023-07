Knokke maakt zich opnieuw op voor Nacht van het Zoute

De Nacht van het Zoute vindt jaarlijks plaats op de eerste vrijdag van augustus. Op 4 augustus vanaf 17 uur organiseert het Zoutecomité opnieuw hun befaamde Nacht van het Zoute.

Het stijlvol avondfeest vindt plaats in de winkelzone van Het Zoute, met dj’s, shows en vernissages. In de Kustlaan en op de Zeedijk, alsook in de zijstraten van deze mondaine handelswijk, kun je genieten van tal van modeshows, recepties en events. Handelaars, juweliers en kunstgalerijhouders bieden hun trouwe klanten een glaasje champagne aan en stellen feestelijk hun allernieuwste exclusieve collecties voor.

De glamoureuze braderie trekt erg veel volk en staat bekend als hét topevent van de zomer. De Nacht van het Zoute is dan ook onbetwistbaar de meest glamoureuze braderie van het land waar de beau monde elkaar traditiegetrouw rendez-vous geeft. Het gemeentebestuur en de lokale politie nemen verschillende verkeersmaatregelen om het event vlot en veilig te laten verlopen.