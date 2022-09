Knokke-Heist van 6 tot 9 oktober weer in teken van Zoute Grand Prix Week

De Zoute Grand Prix Week in de mondaine badplaats Knokke-Heist, die vorig jaar nog de prestigieuze internationale erkenning ‘Historic Motoring Event of The Year’ ontving, vindt dit jaar plaats van donderdag 6 oktober tot en met zondag 9 oktober. Tijdens deze editie tekenen 21 autoconstructeurs present en zullen bezoekers zowat 600 bijzondere wagens kunnen bewonderen. Voor de oldtimerveiling van het Britse veilinghuis Bonhams wordt dit jaar een opbrengst van 20 miljoen euro verwacht. Dat meldt de organisatie van de Zoute Grand Prix Week maandag.

Verscheidene van de aanwezige automerken zullen van het evenement gebruikmaken om hun nieuwste modellen voor het eerst aan het Belgische publiek te tonen. Over de verschillende onderdelen van de Zoute Grand Prix heen zullen zowat 600 bijzondere wagens te zien zijn. De automerken presenteren 70 wagens, waaronder een Bugatti W16 Mistral met een prijskaartje van 5 miljoen euro. Aan de historische rally nemen 225 wagens deel en aan de GT Tour 150 auto’s. Daarnaast zullen ook 80 exclusieve wagens geveild worden en nemen 75 unieke historische wagens deel aan een concours d’élégance, een soort schoonheidswedstrijd voor oldtimers.

De opbrengst van de oldtimerveiling, de ‘Zoute Sale’ van het Britse veilinghuis Bonhams, wordt deze editie geschat op 20 miljoen euro. Meer dan 80 wagens worden geveild, waaronder een Ferrari 288 GTO uit 1985 die verwacht wordt tussen 3,7 miljoen en 4,1 miljoen euro op te brengen.

De organisatie van het evenement verwacht dit jaar 300.000 reguliere en 10.000 VIP-bezoekers naar Knokke-Heist te halen. De gemeente krijgt overigens een ‘aankleding’ op maat van het evenement. Strobalen en andere decoratie moeten de omliggende straten de allure geven van een authentiek circuit. Wie alle historische en moderne wagens wil bewonderen dient wel, net als vorige editie, een toegangsticket (aan 35 euro, nvdr.) te kopen voor ‘Prado Zoute’, een 5.000 vierkante meter groot paviljoen dat dit jaar opgebouwd zal worden op het strand aan het Albertplein en aan De Wielingen.