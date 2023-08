Knokke-Heist maakt zich op voor strandloop en zet in op duurzaamheid

Vrijdag vindt de strandloop Knokke-Heist plaats. Honderden fervente joggers en dynamische atleten verschijnen in de late namiddag aan de start ter hoogte van sportstrand Heist. Klaar voor de 2, 5 of 10 kilometer langs de kust. De Sportdienst zet dit jaar fiks in op duurzaamheid met onder andere duurzame sporttassen, gemaakt van oude promotionele spandoeken en afgeschreven veiligheidsgordels.

Jan Morbee (GBL), schepen van Sport: “In plaats van oude en ongebruikte spandoeken weg te gooien, werden deze door een naaiatelier gewassen, verknipt en opnieuw aan elkaar genaaid tot hippe tassen. Er zijn verschillende formaten beschikbaar waaronder een boodschappentas en een toilettas. Zo krijgt ons wedstrijdmateriaal via het circulaire circuit een tweede leven. De eerste exemplaren worden op de strandloop Knokke-Heist uitgedeeld. Een ware primeur. Deelnemers aan de tornooien op de sportstranden, maken ook kans om dergelijke prijzen te winnen.”

Duurzaamheid aan start, keerpunt en aankomst

Maar er is meer. Aan de keerpunten van de strandloop wordt er enkel drinkwater ter beschikking gesteld en niet langer bekers. Elke deelnemer wordt dan ook aangemoedigd om zijn eigen drinkbeker of drinkfles mee te brengen. Vergeet je die mee te brengen? Dan koop je aan het wedstrijdsecretariaat een mooie, herbruikbare beker voor slechts 3 euro. De silicone beker is plooibaar en kan makkelijk opgeborgen worden in een broekzak waardoor de handen vrij blijven tijdens het lopen.

Bij de eindbevoorrading van sportevents wordt wel nog gebruik gemaakt van bekers. Hiervoor investeerde de Sportdienst Knokke-Heist in de aankoop van 4.000 herbruikbare drinkbekers die na gebruik professioneel gewassen worden in een wasstraat. (MM)