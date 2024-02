Knokke-Heist maakt zich klaar voor carnaval: dit kan je allemaal beleven!

Knokke-Heist maakt zich stilaan op voor Heist carnaval. Tijdens de krokusvakantie zal er vier dagen lang, van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 februari heel wat te beleven zijn. Een overzicht.

Naar jaarlijkse traditie tonen de grote stoet op zondag en de verlichte avondstoet op dinsdag de creativiteit van de carnavalisten op z’n best. Tot op vandaag zijn er nog steeds groepen die kostuums en praalwagen helemaal zelf ontwerpen en realiseren.

“Het is een fantastische beleving om de stoet doorheen de gezellige straten van Heist te zien trekken”

Omdat de stoeten zijn uitgegroeid tot de grootste van de provincie, nemen nu talrijke andere verenigingen uit België en Nederland deel aan dit feestelijke evenement. “Het is een fantastische beleving om de stoet doorheen de gezellige straten van Heist te zien trekken. Achteraf kan je stevig uit de bol gaan in de vele cafés en feestplekjes en dat tot in de vroege uurtjes”, zegt het gemeentebestuur. “Andere evenementen zoals de Sprotjesdag, de gemaskerde voetbalwedstrijd, het kindercarnavalbal, de Klasparade en de aanstelling van keizerin Mirjam I – voor het eerst in de Heistse geschiedenis hebben we een keizerin – zorgen ervoor dat er op elk moment tijdens de vierdaagse wel iets te beleven valt.”

Gewijzigd parcours

Het parcours is dit jaar lichtjes gewijzigd. De route van de stoet op zondag 11 februari is opnieuw gelijk aan die van de verlichte avondoptocht op dinsdag 13 februari. De praalwagens starten onder begeleiding van Keizerin Mirjam I op zondag om 14 uur aan het station van Heist en begeven zich in noordelijke richting via de Bondgenotenlaan, door de Noordstraat naar de Pannestraat om dan ter hoogte van het kruispunt met de Krommedijk de Knokkestraat in te rijden en te eindigen over De Bolle. Als het weer het toelaat, dan openen op zondag de reuzen Pier en Wanne de stoet.

Babeluttenworp

Om 19 uur worden de winnende praalwagens bekendgemaakt op het sfeerplein De Bolle. Op dinsdag start het carnavalprogramma om 18.30 uur met de babeluttenworp en popverbranding op het Stationsplein, om 19 uur gevolgd door de verlichte avondstoet.

Wie zijn oordoppen thuis vergeten is, kan er altijd vragen aan de hostessen van Carnaval Earlines die je vooraan in de stoet tegenkomt. Om ervoor te zorgen dat je alle informatie van deze dolle vierdaagse makkelijk bij de hand hebt, werd een handige carnaval-app ontwikkeld. (MM)