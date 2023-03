Kneistival maakt veelbelovende line-up bekend

Kneistival maakte de line-up met artiesten bekend voor deze zomer. En niet de minste, want niet alleen Belgische toppers zakken naar het Heldenplein af, ook van over de Atlantische oceaan komen ze overgevlogen. Een extra reden om op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juli af te zakken naar het Heldenplein in Heist.

Mooneye opent Kneistival op vrijdag 21 juli met prachtige indie-muziek in een opzwepende live performance. Na hun succesvolle debuutplaat heeft de band rond singer-songwriter Michiel Libberecht nieuw materiaal klaar. Daarna staat Radio Guga op het podium. Radio Guga is de liveband rond maestroloog Guga Baúl. Geruggensteund door een fantastische liveband trekt Guga opnieuw naar Kneistival met een gloednieuwe show. De Belgische Feestdag sluit af in stijl met een spetterend feest. Radio Botanique is een geoliede jukebox die alle muziekstijlen naadloos aan mekaar mixt: van Macklemore tot de Spice Girls, van Dimitri Vegas tot Nirvana, van Elvis tot Red Zebra, van Chic tot Beyoncé, van Jimmy Frey tot Billie Eilish.

Zaterdag 22 juli verwelkomt Kneistival onder meer Jasper Erkens op het podium. Hij loste begin dit jaar een gloednieuw album genaamd ‘Artificial Messiah™’, zijn vierde intussen en dat komt hij straks live voorstellen op Kneistival. 30 jaar K’s Choice kan niet zomaar voorbijgaan, daarom gaat de band op tournee en brengen ze een gloednieuwe single uit ‘Time is a Parasite’. Ze vieren hun verjaardag op een klein aantal festivals deze zomer en op zaterdag mogen ze met plezier het podium van Kneistival inpalmen. Het slotoptreden blijft nog even een geheim, hou alvast de sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven.

Kate Clover

Internationaal talent tekent present op zondag 23 juli. Zangeres Kate Clover komt uit Los Angeles. Muziek geïnspireerd door LA, de stad waar de straten bepaald worden door zowel armoede als glamour. Gevolgd door de vierkoppige Engelse band Circa Waves. Het viertal uit Liverpool wordt naar eigen zeggen muzikaal beïnvloed door bands als The Strokes, Arctic Monkeys en The Vaccines.

Tot slot betreedt Zornik het podium. De band van frontman Koen Buyse bracht exact 21 jaar geleden de eerste single ‘Love Affair’ uit. Wat volgt is een succesvolle carrière waarbij ieder vakje op de rock to do-list afgetikt kan worden. Gouden en platina albums, talloze festivals in binnen- en buitenland, uitverkochte tours en niet te vergeten: onvoorwaardelijke fan.

Kidsnamiddag met De Ketnetband

Ook voor de kids is er goed nieuws. De Ketnetband komt opnieuw naar Kneistival en zorgt er voor een fantastische middag voor de allerkleinsten. Op zaterdagmiddag 22 juli om 14.30 uur kunnen zij opnieuw mee dansen en swingen met ’s Vlaanderens populairste kidsband.

Kneistival is een gratis muziekfestival in Knokke-Heist. Op het Heldenplein, vlakbij het prachtige strand kan men genieten van een waanzinnige sfeer en bruisende concerten van lokale, nationale en internationale bands. Van vrijdag 21 juli tot en met zondag 23 juli, telkens vanaf 19 uur. Op zaterdag 22 juli is er een kidsnamiddag om 14.30 uur. Meer info: www.kneistival.be. (DM)