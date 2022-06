Knallend de vakantie in: 18de editie van Sunbeam Festival biedt tien bands

Op vrijdag 24 juni wordt in Diksmuide de zomer knallend ingezet met het 18de Sunbeam Festival. Na een pauze van twee jaar kunnen scholieren van de secundaire scholen opnieuw genieten van een mix van lokaal en nationaal muzikaal talent.

De terugkeer van Sunbeam wordt gevierd met maar liefst tien muzikale acts waarvoor stad Diksmuide het budget van vorige jaren verdubbelde. Jaarlijks komt een 1.000-tal jongeren op Sunbeam ontladen van de examens. Sunbeam speelt vooral op duurzaamheid en veiligheid. Er wordt geen sterke drank geserveerd en er wordt gewerkt met verschillende bandjes: één voor de min 16-jarigen die geen alcohol mogen kopen en een ander kleurtje voor de +16-jarigen die wel een pintje mogen drinken. Er wordt gewerkt met herbruikbare bekers en het afval wordt gescheiden.

Defensie-experience

Ook Defensie tekent present op Sunbeam Festival en voorziet een ‘experience’ voor de jonge bezoekers op het domein. Daarnaast zal ook pizzeria Lyaz een parcours voor de jongeren voorzien. Een loungegedeelte met palletzetels zorgt dan weer voor een moment van ontspanning doorheen de festiviteiten. Chiro Keiem staat in voor de uitbating van de vestiaire. 4AD en General Store bemannen de bar. Het goedkoopste drankje is opnieuw niet-alcoholisch.

Wissel stevige muzikale acts af met lekkers van bij ons op de verschillende foodstanden of zoek verfrissing aan de bar. Ieder uur brengt een andere artiest een nieuwe sound. Om 12 uur wordt gestart met dj-talent van eigen bodem. Van 13 tot 14 uur kan je kennismaken met ENO , een gloednieuwe Gentse band en finalist van De Nieuwe Lichting (Studio Brussel) en Humo’s Rock Rally die dansbare popmuziek brengt met een knipoog naar Beck, Dinosaur Jr. en The Strokes. Van 14 tot 15 uur zorgt dj Mas voor een zomerse sfeer met zijn zwoele beats gevolgd van 15 tot 16 uur door Bluai, de groep die in 2021 achtereenvolgens de Sound Track van vi.be, Humo’s Rock Rally en De Nieuwe Lichting van Studio Brussel won. Daarna is er van 16 tot 17 uur Ramzi, een Antwerpse hiphopper die klaar is om uit de schaduw van zijn internationale voorbeelden te treden. DJ Licious staat op het podium van 17 tot 18 uur waarna tot 19 uur Kurkdroog volgt, een Antwerps duo dat bekendstaat om zijn scherp en sarcastisch gevoel voor humor. Van 19 tot 20 uur is het de beurt aan ‘Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob’. Van 20 tot 21 uur volgt Michael Schack, bekend van energieke liveoptredens met Netsky. Afsluiten wordt gedaan met 5napback van 21 tot 22 uur.

Tickets

Kaarten in voorverkoop kosten 6 euro, aan de deur betaal je 8 euro. Koop je ticket online (www.cckruispunt.be/tickets-kopen ‘losse tickets’ en zoekterm Sunbeam) of via een van de verkooppunten: CC Kruispunt, stadhuis, muziekclub 4AD, General Store, De Brooderie, Pizzeria Lyaz, Jeugdhuis N’Obus, Jeugdhuis De Zunne, jeugddienst Diksmuide of bij de leerlingenraden van de middelbare scholen.