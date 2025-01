KM draait door met foute party

Op zaterdagavond 10 mei in zaal De Mast pakt voetbalclub KM Torhout uit met de eerste editie van KM draait door, een knotsgek evenement dat het midden houdt tussen een schlagerfestival en een foute party. Er wordt op liefst 800 aanwezigen gehoopt.

De deuren gaan om 18 uur open. Het zeskoppige organisatiecomité bestaat uit Sander Bauwens, Anthony Descheemaecker, Francky Vanhooren, Maxim Vermeersch, Geert Deseure en KM-manager Didier Degomme, die zowat een jaar geleden het vuur aan de lont stak. Samen met Geert Deseure, die de show straks zal presenteren, kwam hij op het idee om een aantal partyzangers uit te nodigen voor een onvergetelijke feestavond. De artiesten die op 10 mei optreden, zijn in hun genre niet de eerste de besten: het duo Dave & Danny, de onnavolgbare Jettie Pallettie, de Vlaamse partykoning Louis Flion en de altijd even energieke Sergio. Tussendoor draait dj The Bobmeister leuke muziek. Hij moet ervoor zorgen dat de sfeer er de hele avond goed in zit.

De tickets kosten 30 euro en zijn te koop via www.kmdraaitdoor.be. Er zijn ook 80 vipkaarten beschikbaar tegen 90 euro het stuk. “De vips krijgen tussen 18 en 22 uur gratis drank en catering”, zegt Geert Deseure. “We zullen hen in de watten leggen. Het doel van KM draait door is niet alleen de aanwezigen een amusante avond te bezorgen, maar ook geld in het laatje te krijgen voor de werking van onze voetbalclub.”

Als special act zal de Torhoutse dansschool Tomorrow’s Dance Factory optreden. “Dat wordt iets heel speciaals”, zegt Geert. “Ik zal als presentator meedansen. Daarvoor volg ik vanaf nu les bij de dansschool. Ik zal zeker mijn beste beentje voorzetten.” (lacht)

Als KM draait door een succes wordt, zal het evenement jaarlijks herhaald worden. “Dan is het de bedoeling om groter te worden en alles eventueel in een gigantische tent te laten plaatsvinden”, vervolgt Geert. “Maar eerst natuurlijk afwachten hoe het met de eerste editie lukt. Al hebben we er alle vertrouwen in dat zaal De Mast helemaal zal vollopen. We maken er een fantastisch feest van.” (JS)

Info: www.kmdraaitdoor.be