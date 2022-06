Klyte Kerremesse met schlagerfestival, dartstornooi en oldtimertractortreffen

Dit weekend is het kermis in De Klijte (Heuvelland). Nieuw is de locatie van de activiteiten. Het kermisdorp staat opgesteld achter het dorpscentrum De Fontein. Op het programma ook een heus dartstornooi met een prijzenpot van liefst 1.000 euro.

Blikvanger op het kermisprogramma wordt andermaal het schlagerfestival van vrijdag 17 juni. Met deze editie Davy en Sasha, Swoop en Sam Gooris. “Wie betaalt voor de barbecue kan meteen gratis aansluiten voor de optredens”, zegt Jacques Deforche van het organiserende kermiscomité.

Geen Christoff

“Op die manier willen we iedereen belonen voor het lange wachten op een normaal kermisprogramma. Deze artiesten waren voorzien voor de editie van 2020. Alleen Christoff is er nu niet bij.”

Al vele jaren programmeert het kermiscomité Vlaamse artiesten. “Deze avonden trekken de kermis echt op gang. En we gaan daar ook de volgende edities mee door. Uitzonderlijk liggen de artiesten voor 2023 nog niet vast.”

Dartstornooi

Het eerste dartstornooi staat geprogrammeerd op zaterdag 18 juni. “Met 128 inschrijvingen zijn we volgeboekt. Het dartstornooi loopt tot 21 uur waarna de grootse kermisfuif start.”

Op zondag wordt naast een rommelmarkt een andere klassieker georganiseerd, met name het oldtimertractortreffen. De kermis wordt afgesloten met de Klijteballenworp. “Eerst voor de kinderen tot 12 jaar en dan voor de volwassenen. We voorzien telkens geldprijzen voor wie de bal kan vangen.”