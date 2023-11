Klondiker lanceert ‘Parrain’ tijdens Dag van de Ambachten

Op zondag 19 november is er opnieuw de Dag van de Ambachten. De ambachtelijke brouwerij Klondiker uit de Spoorweglaan doorstond de procedure voor verlenging van het logo ‘Ambachtelijk Producent’ en pakt op die dag ook uit met een nieuw product: Parrain.

“Tijdens de Dag van de Ambachten houden we van 14 tot 18 uur opendeur in onze kleine brouwerij”, aldus huisbrouwer Dirk Cnockaert. “Na de rondleiding kan er geproefd worden in onze degustatieruimte, de Bierpoort. Het behalen van het logo ‘Ambachtelijk Producent’ betekent voor ons heel wat. Het is er erkenning en een bevestiging dat we onze bieren op een ambachtelijke manier creëren.”

Familiaal werk

“Tijdens de Dag van de Ambachten ontvangen we dan ook mensen uit heel Vlaanderen. De mensen waarderen echt ons ambachtelijk en familiaal werk. Dit jaar verliep de procedure tot het behalen van het logo bijzonder vlot. We moesten een gedetailleerde omschrijving maken van alles wat we hier doen, geïllustreerd met het nodige fotomateriaal. Op die manier behaalden we het logo voor de volgende zes jaar.”

“Tijdens de Dag van de Ambachten lanceren we onze nieuwste creatie ‘Parrain’. Het is een Meulebeekse koffie van 18° alcohol, type Hasseltse koffie. De roots van mijn ouders liggen in de Westhoek. Mijn grootouders waren dus parrain en marraine. Marraine dronk graag zelfgemaakte Picon vin-blanc, vandaar dat haar recept onze Picon Marraine werd. Grootvader dronk graag een druppel in de koffie. Parrain maakt dus de cirkel rond. Picon Marraine als aperitief, een Klondiker biertje tijdens de maaltijd en een Parrain als afzakkertje. Parrain heeft een smaak die lange tijd in de mond blijft hangen. We assembleren onze jongste telg volledig in eigen huis. Parrain wordt aangeboden in flessen van 75cl en kost 19,50 euro/fles. Op zondag 19 november kan er eveneens geproefd worden van de nieuwe Meulebeekse Bèrekaas van kaashandel Lieven. Lieven gebruikt tijdens het productieproces van die kaas ons bier Salto, met Meulebeekse hop die in onze tuin wordt geteeld.” (LB)