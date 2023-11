Kloefreünie in de maak: “Iedereen die eind jaren tachtig in Tielt school liep herinnert zich ongetwijfeld de legendarische vrijdagavonden in het jeugdhuis’

Iets oudere Tieltenaars herinneren zich ongetwijfeld nog de gloriejaren van jeugdhuis De Kloef in de Bruggestraat. Uit nostalgie en uit dankbaarheid voor de vele uren die ze er aan de toog sleten, plannen Tony Lambrecht, Mia Callens, Nadine Deruyck en Stefaan Lambert er in het voorjaar van 2024 een Kloefreünie. “Het zaaltje is in de voorbije 30 jaar nauwelijks veranderd, dus een nostalgische sfeertje oproepen zal alvast geen probleem zijn.”

De kiem van het legendarische Tieltse jeugdhuis ligt eind jaren ‘70 in de Schuiferskapellesteenweg, bij ‘t Kloefke. “Het ging om een soort kansarmenwerking avant la lettre, waar heel veel jongeren bij betrokken waren en waar de werkgroep Folk optredens organiseerde”, weet Tony Lambrecht. “Door het succes ging toenmalig voorzitter Dirk Vandekerckhove op zoek naar een nieuwe, meer centrale locatie en zo kwam men bij het pand in de Bruggestraat terecht. ‘De Kloef 2′ was geboren. Zelf ben ik er voor het eerst in 1986 binnen gestapt, toen de ontmoetingsfunctie van het jeugdhuis al volop zijn plaats gevonden had en muziek daarbij centraal stond. Het was volop de tijd van de New Wave en het donkere pand was het perfecte decor voor deze soundtrack. Iedereen die eind jaren tachtig in Tielt school liep herinnert zich ongetwijfeld de legendarische vrijdagavonden. Je moest eerst over een berg van boekentassen heen klauteren om in de overvolle ontmoetingsruimte het einde van de schoolweek te vieren.”

Met steun van p.v.’s

De Kloef was echter veel meer dan een jeugdhuis. Het sociale aspect en de kansarmenwerking, waarmee het verhaal destijds begon, bleef een wezenlijk onderdeel van De Kloef. “Uniek aan de werking van De Kloef was dat er gesubsidieerde beroepskrachten werkten”, gaat Tony verder. “Die ‘permanent verantwoordelijken’ – kortweg p.v.’s – waren een grote steun voor de jeugdhuiswerking. De p.v.’s stuurden de verschillende werkgroepen aan, volgden alle administratie op, coördineerden de bestellersploeg ‘De Boebs’ en vormden de redactie van het Kloeftijdschrift ‘Flits’. Bekende Tieltenaar Stefaan Lambert was wellicht een van de bekendste.”

Te veel jongeren

In 1988 werd het pand grondig verbouwd en werd de ontmoetingsruimte uitgebreid tot het zaaltje dat er vandaag nog steeds is. Zo konden er (nog) meer optredens georganiseerd worden. Maar De Kloef werd té populair. “Begin jaren 90 stelde de raad van bestuur van De Kloef vast dat de ontmoetingsruimte op alle openingsdagen volgepropt zat met jongeren. En dat overschaduwde de rest van de (kansarmen)werking. Dus werd besloten om de jeugdhuiswerking af te splitsen en onder te brengen in de Stationsstraat als jeugdhuis ‘t Venster (waar nu Umbra Bloemen gevestigd is – red.). Ook daar hadden we fijne tijden, maar de laatste Kloef-generatie zal die verhuis altijd blijven betreuren. Van een grote zaal gingen we naar een kleine bruine kroeg, zonder de steun van beroepskrachten. Dat knaagde na verloop van tijd aan de werking.”

Voor de eerste Kloefreünie bundelden Tony Lambrecht en Nadine Deruyck de krachten met oud-p.v. Stefaan Lambrecht en oud-voorzitter Mia Callens. Het viertal richtte de Facebookgroep ‘De Kloef Tielt’, waar nu al volop herinneringen opgehaald worden. Het ultieme doel is een Kloefreünie op zaterdag 24 februari 2024. “Het zaaltje is in de voorbije 30 jaar nauwelijks veranderd, dus een nostalgisch sfeertje oproepen zal geen probleem zijn. Met een playlist met suggesties en bekend Kloefvolk voor en achter de toog maken we het plaatje af”, aldus nog Tony. Iedereen die interesse heeft of nog oude affiches of foto’s heeft kan zich nu al melden via de Facebookgroep.