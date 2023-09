KLJ Zwevezele brengt achteruitrijcross

De achteruitrijcross vindt plaats op zondag 17 september en hoort bij de KLJ Zwevezele. Bij de cross nemen tal van deelnemers deel met hun eigen gemaakte crossauto. De doelstelling is om toertjes achteruit te rijden op een uitdagend parcours.

“Onze KLJ organiseert al meerdere jaren een achteruitrijcross en kende zijn start tijdens de gewestelijke sportfeesten”, vertelt hoofdleider Brecht Algoedt. “Het jaar dat wij het sportfeest mochten organiseren, dachten wij na om iets extra’s te doen. De sportfeesten vinden plaats op zondagnamiddag met voorafgaand een KLJ- fuif. Op vrijdagavond stond niks gepland. Wij kwamen met de achteruitrijcross naar voor en sindsdien organiseren we dit ieder jaar, maar dan wel op een zondagnamiddag. Iedereen kent onze KLJ intussen als de KLJ van de achteruitrijcross.”

Aan de cross hangt een streng reglement vast. “Het concept is eenvoudig maar streng. Deelnemers maken een eigen crossauto. De auto’s moeten verstevigd zijn en mogen geen ruiten meer hebben. Wanneer bij een ongeval glasscherven rondspatten, kan dit erge en pijnlijke gevolgen met zich meebrengen. De toeschouwers moeten op voldoende afstand de cross kunnen volgen. Tijdens de cross is het de doelstelling om binnen een tijdsspanne van vijf minuten zoveel mogelijk toertjes achteruit te rijden op het parcours. Het is dus verboden om voorruit te rijden. Het parcours graven wij zelf uit en is heel uitdagend. Nieuw dit jaar is de categorie ‘Girlpower’, waarbij vrouwen kunnen deelnemen.”

1.500 toeschouwers

Dit evenement is aan de vierde editie toe en bracht telkens heel wat volk naar de crossweide. “We konden vorig jaar spreken over zo’n 1.500 toeschouwers”, vult Brecht nog aan. “Dit jaar mikken we op meer, en we zijn goed op weg. Op de weide is er een tent voorzien met uitgebreide drankbar. Er komt een foodtruck langs met heel wat lekkers en de ijsjeskar zal ook aanwezig zijn. Voor de kleinsten is er een springkasteel. Naar de avond toe ronden we af met de prijsuitreiking.” (NS)

Het terrein waar de cross plaatsvindt is langs de Hellestraat in Zwevezele. Het evenement start om 13 uur. De inkomprijs bedraagt 8 euro.