KLJ Wingene maakt zich klaar voor feestweekend: “Tractorpulling is hoogtepunt”

Het feestweekend van de KLJ vindt plaats tijdens het weekend van 8 juli. Al de activiteiten vinden plaats op de terreinen van De Ketelaere langs de Rozendalestraat 76 in Wingene. “De spectaculaire tractorpulling is het hoogtepunt van het feestweekend”, vertelt voorzitter Arno Callens.

“Wij zijn klaar voor een leuk zomers feestweekend en het doet deugd om dit opnieuw te kunnen organiseren”, vertelt Arno Callens. “De coronapandemie maakte het ons niet makkelijk. We merken op dat iedereen dolenthousiast is dat het traditionele KLJ-feestweekend opnieuw doorgaat.”

24ste tractorpulling

Op vrijdag 8 juli wordt het startschot om 19.30 uur gegeven met lekker eten. Op het menu staat warme beenhesp met frietjes. Op zaterdagavond 9 juli is er de Full Pull Party. De muzikale omlijsting is in handen van drie dj’s. “Wij zorgen voor de nodige drank, een cocktailbar en vooral heel veel ambiance.”

Op zondag 10 juli vindt de tractorpulling plaats. De KLJ is aan de 24ste editie toe en weet dus maar al te goed hoe alles in zijn werk gaat. “De tractorpulling, die ook wel de naam van Trekker Trek kent, is telkens een grote publiekstrekker. Vanaf 10 uur start het event en wij verwachten een 130-tal gewone tractoren. Dat aantal wordt aangevuld met een achttal specials. Er neemt alvast een speciale camion deel, een bulldozer, een legertank en nog enkele specials.”

De deelnemende landbouwvoertuigen worden onderverdeeld in trekklasses. Van daaruit worden wedstrijden georganiseerd waarbij de deelnemers strijden om de eerste plaats. “Er zijn mooie prijzen te winnen en iedere deelnemer ontvangt een mooi aandenken. De aanwezige specials zorgen voor een unieke demonstratie. Naast dit alles doen wij het nodige om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Over de middag voorzien wij een Happy Hour in de drankbar. Er zullen ook braadworsten en frietjes te koop zijn.”

Nieuwe leden

De KLJ kent 110 leden en de bestuursploeg bestaat uit twaalf personen. In september komt het nieuwe werkjaar eraan. “Onze KLJ doet het goed en we beschikken over een fantastische bestuursploeg. Dit jaar nemen wij afscheid van bestuurslid Amber Vandierendonck, maar Amber blijft wel lid bij onze vereniging.”

“Het nieuwe werkjaar start halverwege september. Iedereen die geboren is in 2007 kan zich komen inschrijven. Tijdens de activiteit kan je kennismaken met de KLJ en volgt wat meer uitleg over de geplande activiteiten. Hoe en waar dat alles in zijn werk gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Op onze Facebookpagina volgt binnenkort meer info.”