KLJ Staden organiseert walking dinner en Bee Jee Bee’r party

KLJ Staden organiseert op zaterdag 12 november vanaf 21 uur de traditionele Bee Jee Bee’r party. Op vrijdag 11 november wordt een walking dinner georganiseerd.

“We organiseren onze walking dinner voor de tweede keer”, zegt woordvoerder David Vanderstichele. “We bieden daarbij vanaf 19.30 uur een avond vol lekkernijen aan. We serveren voor 25 euro een aperitief met fingerfoodhapjes en er zijn foodcorners met verschillende hoofdgerechtjes. We bieden ook dessertglaasjes aan.”

Diverse dj’s

Inschrijven kan via de Facebookpagina van KLJ Staden. De dag nadien vindt de Bee Jee Bee’r party plaats. “Op onze fuif passeren diverse dj’s de revue”, weet David.

“Er is ook een ruime bar voorzien en een al even ruime cocktailbar waar er keuze is uit meer dan 20 cocktails. Voor wie honger heeft zijn er hamburgers voorzien. Deelnemers aan de fuif dienen een leeftijdsbewijs te kunnen voorleggen.”

Verwarmde tent

De toegang tot de fuif kost 8 euro. Zowel fuif als walking dinner vinden plaats in een verwarmde tent in de Lindestraat.