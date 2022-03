KLJ Rumbeke paradeert op de carnavalsstoet

Dit weekend, van vrijdag 25 tot en met zondag 27 maart, viert Roeselare eindelijk terug carnaval. Alle carnavalisten staan te popelen om eindelijk weer uit de bol te gaan. Ook KLJ Rumbeke kan niet wachten om met zijn wagen te pronken door de Roeselaarse straten.

In 2019 nam de KLJ voor de eerste keer deel aan het Roeselaars carnavalsfeest. Meteen hadden ze de carnavalskriebels te pakken, maar helaas gooide corona bijna drie jaar op rij roet in het eten. “Ons eerste thema was ‘De Vervuilende Koe’. We kochten begin 2019 een bestaande praalwagen en hebben die toen omgevormd naar ons eigen thema”, vertelt bestuurslid Maxim Vandenberghe.

No Farmers No Food

Dit jaar koos de Rumbeekse KLJ voor een ander thema, namelijk ‘No Farmers No Food’. “De laatste tijd was er redelijk veel protest van verschillende boeren tegen het stikstofbeleid en dergelijke. Aangezien wij van de KLJ zijn en er ook heel wat leden bij ons in de ‘boerenstiel’ zitten, hebben we ons gezamenlijk achter dit thema gezet om zo de boeren te steunen.”

Door de schommelende coronacijfers was het nog niet lang duidelijk of het carnavalsfeest dit jaar wel kon doorgaan. Daardoor had de groep weinig tijd om aan de wagen te werken. “We werkten twee à drie weken lang, telkens ’s avonds, aan onze kar. We zijn daarbovenop ook heel dankbaar dat onze leden hun handen uit de mouwen staken om de wagen te hervormen!”

Verkleden

In totaal zal de groep met een 35-tal enthousiastelingen deelnemen aan de stoet. “We zullen ons verkleden in boeren en boerinnen, maar wie zich geroepen voelt, mag zich natuurlijk ook verkleden in een varken of een koe”, lacht Maxim.

Alle leden van KLJ Rumbeke zijn welkom om deel te nemen aan de stoet, die zal vertrekken vanuit TRAX richting het Stationsplein van Roeselare.

(MC)