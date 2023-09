KLJ organiseert Nacht van de Leffe met de Bromeo’s

KLJ Pollinkhove organiseert op zaterdag 16 september al voor de 21ste keer de Nacht van de Leffe in een tent langs de Romanestraat in Pollinkhove. De muziek wordt verzorgd door de dj’s Vanathic en AJ Beats. Unlimited Concepts zorgt voor een spectaculaire lichtbrug. De hele avond kan je een Leffe kopen voor de prijs van een pintje, maar er is ook een cocktailbar. Om 23 uur staat een optreden gepland van de Bromeo’s. Het trio 5napback, Lester Williams en Freaquency omschrijft zichzelf als platenruiters van flopniveau. Ambiance verzekerd. Een kaartje voor de Nacht van de Leffe kost 6 euro. Op vrijdagavond 15 september vindt vanaf 20.30 uur in de tent een Leffekaarting plaats. De inleg bedraagt 1,5 euro. (KVCL)