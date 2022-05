KLJ Kanegem houdt dertigste pinksterbal in feesttent in Kanegemstraat: “Echte boerenfuif zoals vroeger”

Tijdens het pinksterweekend gaat de KLJ van Kanegem voor de dertigste keer uit de bol op het traditionele Pinksterbal. Om die verjaardag extra in de verf te zetten, bouwen ze er een heel feestweekend rond.

De KLJ van Kanegem organiseerde 30 jaar geleden voor de allereerste keer het Pinksterbal, in een tent op de weide. Aan die traditie is intussen weinig veranderd. “We blijven het iets moois vinden, zo’n echte fuif zoals vroeger”, licht KLJ-voorzitter Mathijs Snauwaert (23) toe. “Een tent op het land, de sfeer errond. We vinden het zelf heel tof en toch echt iets uniek, een feest zoals de boerenfuif van vroeger.”

Speciaal biertje

De KLJ laat de dertigste verjaardag van het bal niet zomaar passeren. Op vrijdagavond gaan ze al van start met ‘hap en tap’. “Voor de eerste keer zetten we ons eetfestijn op vrijdag, zo hopen we meer mensen op de been te brengen. Het wordt een bijzonder eetfestijn, met zes verschillende standjes in de tent waar de mensen telkens van een gerechtje kunnen genieten. Er zal echt van alles zijn: frietjes, pasta, een visgerecht, soep, een dessert… Daarnaast serveren we ook het Kanegems blond bier én voor het eerst ook Remor, een biertje speciaal gebrouwen door twee oud-leden. Die avond spelen de Rode Duivels trouwens een wedstrijd, die zullen we in de tent uitzenden.”

Op zaterdagavond staat voor het eerst een tractor-, truck- en quadwijding op het programma. “Toen de KLJ nationaal haar 85ste verjaardag vierde, zetten we dat eens op poten. Toen mochten we bijna 80 voertuigen verwelkomen en dat was heel tof.”

We hopen stiekem op 100 voertuigen voor de wijding

Tractors en lichtjes

“Nu doen we onze wijding in het donker, by night, met extra verlichting voor de sfeer. Stiekem hopen we toch op 100 voertuigen.”

Het pinksterweekend belooft dus weer druk, maar memorabel te worden voor de Kanegemse KLJ. “Wat mij betreft mogen daar straks nog gerust 30 jaar bijkomen, of doe dat maar maal drie. Ik hoop op een traditie die nog heel lang kan blijven duren.”

Praktisch

De Kanegemse hap & tap vindt plaats op vrijdag 3 juni vanaf 10.30 uur. Kaarten kosten 18 euro, kinderen betalen 10 euro. Er is ook een tombola. Kaarten bij alle leden van de KLJ.

Op zaterdag 4 juni start de tractor-, truck- en quadwijding om 19.30 uur op de parking aan de feesttent. Er zal een foodtruck aanwezig zijn.

Op Pinksteren start het Pinksterbal om 21.30 uur. Je kan er DJ DRTN, AJbeats en DJ Onix aan het werk zien. Kaarten kosten 8 euro.

De feesttent bevindt zich ter hoogte van de Kanegemstraat 163 in Kanegem. (LD)

Info: facebook.com/kanegem.klj