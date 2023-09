KLJ heeft startdag gehad, maar nu komt de Prettige Pret eraan: “Met een aparte cocktailbar”

In september starten de jeugdverenigingen traditiegetrouw hun nieuw werkjaar. Zo ook KLJ Moorslede. De vereniging, die inmiddels een zeventigtal leden telt, organiseerde een startdag. “En nu kijken we vooral uit naar onze Prettige Pret-fuif.

Bij KLJ Moorslede zijn ze gestart aan het nieuwe werkjaar. “Op onze startdag hadden we eerst een misviering. Ons thema ‘KLJ, dat is botten aan en gaan’ stond daarin centraal”, aldus Annelyn Soenen. Zij vormt samen met Bavo Vermeulen, Baptist Verhelst, Eli Vannevel, Emmy Deryckere, Evi Tyvaert, Guillaume Willaert, Lander Pattyn, Lukas Desmet, Michiel Sioen, Niels Deryckere en Simon Vynckier het bestuur van de vereniging. Na de misviering trok de groep naar het KLJ-lokaal aan de 4Link. Daar werd er genoten van een aperitief. “Met tractor en kar vertrokken we van daaruit naar een van onze bestuursleden. Daar genoten we van een maaltijd en speelden we verschillende kennismakingsspelletjes.”

Ondertussen is het bestuur al volop bezig met de voorbereidingen op de Prettige Pret-fuif op zaterdag 14 oktober. Het evenement in de loods Deryckere – D’Hondt langs de Gentsestraat wordt voor de 28ste keer georganiseerd door de KLJ. “Net zoals bij de voorbije edities organiseren we een voorafgaande receptie. We merken dat dit telkens een succes is”, aldus Annelyn.

Praktisch

Van 19 tot 21 uur kan iedereen er al de sfeer voor de fuif opsnuiven. Volwassen betalen 25 euro voor de receptie, voor kinderen onder de twaalf jaar betaalt men 15 euro. Inschrijven kan door een mail te sturen naar kljmoorslede@gmail.com. ’s Avonds is het vooral uitkijken hoeveel volk de Prettige Pret ook dit jaar naar Moorslede lokt. Dj’s Nina Black, Dave & Danny, DJ Vanathic en DJ Twone draaien hun beste plaatjes. De KLJ voorziet een ruime vestiaire en dit jaar is er ook een aparte cocktailbar.

Prettige Pret-fuif, zaterdag 14 oktober. De fuif start om 21.30 uur. De toegangsprijs is 8 euro.