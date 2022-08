KLJ Gits organiseert zomerbarweekend

Na een pauze van vijf jaar is KLJ Gits helemaal terug. In de tussentijd hebben ze zeker en vast niet stilgezeten en in het weekend van vrijdag 12 tot en met zondag 14 augustus staat er heel wat gepland met hun ‘Zomerbar-beque’.

“In 2020, volop in corona, is KLJ Gits opnieuw opgestart. Wat natuurlijk niet makkelijk was”, klinkt het bij het bestuur van KLJ Gits. “Maar we zijn terug en zaten niet stil. Voor het eerst pakt KLJ Gits uit met een zomerbarweekend. Een weekend vol plezier. Kom af en we maken er iets gezelligs van. Je leest het goed, dit jaar is er een driedaagse zomerbar tussen de bomen in het park aan het cultureel centrum en sporthal Ogierlande. Het weekend staat in thema van veel zon, gekoelde dranken, lekker eten en plezier.”

“Op vrijdag 12 augustus vanaf 17 uur nodigen we jullie graag uit op onze afterwork drink, waar je gezellig eentje kan drinken en helemaal tot rust kan komen door onze zomerse vibes. Op zaterdag 13 augustus houden we een zomerbar, van 16 tot 2 uur. Hierbij is iedereen welkom om een hele namiddag en avond samen met ons te vertoeven in een feestelijke setting. ‘s Avonds wordt er een streepje muziek voorzien door DJ Vjeetn en sluiten we de avond af in stijl.”

Gratis inkom

“Op zondag 14 augustus is er een familiedag van 14 tot 22 uur. We sluiten dit fantastisch weekend af met een fameuze familiedag waarbij gezinnen met kinderen centraal staan, maar iedereen is uiteraard welkom. Een springkasteel, schminkstand, pannenkoeken en heel wat lekkers zal aanwezig zijn. Elke dag staat er dus iets anders op de planning, maar één ding is zeker: we maken er altijd een feestje van. Misschien wel het grootste pluspunt: inkom hoef je niet te betalen.”

“Ten slotte moeten ook de bobs onder jullie zich geen zorgen maken. Er wordt een ruim aanbod aan non-alcoholische dranken voorzien zodat ook jullie smaakpapillen zich in een heuse feeststemming zullen bevinden.” (RV)