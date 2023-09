KLJ Beernem klaar voor jaarlijkse ‘Nacht van Beernem’: “We willen onze werking betaalbaar houden”

Op 15 en 16 september viert de KLJ uit Beernem feest. Vrijdagavond organiseert de jeugdbeweging een diner met warme beenhesp voor een 800-tal mensen, een dag later komen bijna 2.000 fuifbeesten de beentjes strekken in de tent aan de Mexicostraat.

Met een team van 50 tot op sommige drukke momenten wel 100 vrijwilligers is de KLJ van Beernem het hele weekend in de weer om alles in goede banen te leiden. “Maar eigenlijk startten we al maanden geleden met de voorbereidingen van dit evenement”, legt Lieze Vandewalle (20) uit. “Met de warme beenhespavond mikken we op het grote publiek, iedereen is welkom. Iedereen die langskomt krijgt een aperitief, warme beenhesp van de lokale slagerij De Bokke, verse frietjes en een ruim assortiment verse groentjes. Als afsluiter zijn er desserts van Stef’s Sweet bakery”, gaat de organisatrice verder.

Een dag later viert de KLJ van Beernem de jubileumeditie van de Nacht van Beernem. Sinds 2012 groeide het evenement uit tot een enorme fuif met lichteffecten en heel wat andere showelementen.

“Bovendien hebben we een heel mooie line-up in petto. Wij staan bekend om onze dj’s die wat hardere muziek draaien, al begint de fuif met meer commerciële muziek”, lacht Vandewalle. “Maar de topact van de avond is Mark With A K and MC Chucky, een heel grote naam.”

Kas spijzen

De jeugdbeweging organiseert de activiteiten om de kas van de vereniging te spijzen. “Op die manier houden we onze activiteiten betaalbaar voor iedereen. We willen niemand uitsluiten en als we dit niet organiseren, zijn we genoodzaakt een hogere prijs te vragen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dit jaar gingen we bijvoorbeeld met 30 leden voor het eerst op kamp buiten onze landsgrenzen. We trokken naar Duitsland en genoten er van een heerlijk kamp.”

Voor het diner kan je tickets krijgen bij de leden van de jeugdbeweging of via Emely Thomas op het nummer 0476013451. Voor de Nacht van Beernem zijn er tickets te koop via de facebookpagina van KLJ Beernem, aan frituur den Afrit of bij café Mitra.