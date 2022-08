KLJ Aarsele viert 90-jarig bestaan met uitgebreid feestprogramma: “De knaldrang is bij ons groot”

KLJ Aarsele viert tijdens het weekend van 2 tot en met 4 september hun 90-jarig bestaan met een uitgebreid feestprogramma op het terrein van Geert Coene.

“We zijn heel tevreden dat ons geliefde KLJ 90 kaarsjes mag uitblazen”, opent secretaris Lauren Van der Straeten. “KLJ Aarsele is toch voor veel jongeren een uitlaatklep. Niet enkel wij zijn hier blij mee, maar ook oud-leden zijn nog altijd fier.” In 1932 werd de afdeling boven het doopvont gehouden. “Toen was de naam BJB Aarsele, de afkorting van Boerenbondjeugd, maar eind jaren ‘60 veranderde dat naar KLJ. In diezelfde periode stond de werking van KLJ Aarsele op een laag pitje. Vanaf de jaren 70 werd er nieuw leven ingeblazen en zoals het er nu naar uit ziet is de toekomst rooskleurig.”

Bij een 90-jarig bestaan hoort natuurlijk een feest. “Starten doen we met een Schlagerfestival op 2 september vanaf 19.30 uur. Laura Lynn bijt de spits af om 20.30 uur, gevolgd door Bart Kaëll, Yves Segers, Sergio en de Romeo’s. Daarna is er nog de afterparty met DJ Fluppe. Voor de kinderen voorzien we kinderanimatie en niemand zal honger hoeven te lijden”, gaat Lauren verder.

actieve fuifbeesten

Op zaterdag 3 september zijn de fuifbeesten aan zet. “We halen de welbekende Ice Bear Party van onder het stof en voorzien een cocktailbar. De muzikale beats komen van DJ Athomic, DJ Dreetn en Omdathetkansoundsystem.”

Wij zijn de uitlaatklep voor jongeren

Op zondag schieten ze in actie. “Als afsluiter organiseren we een paintballevent met een uitdagend parcours waar je in team de tegenstander probeert te verslaan. ”

Nieuw werkjaar

Voor de feestvierders heeft de organisatie één boodschap. “Allemaal zijn jullie welkom op het terrein van Geert Coene (Aarseleweg 54, Vinkt). De knaldrang bij onze leden is enorm groot. Samen kijken we al lang uit naar dit jubileumweekend.”

Tot slot wil Lauren ook het woord richten tot de jongeren. “Ons nieuw werkjaar start vanaf 7 oktober. Iedereen vanaf geboortejaar 2007 kan dan komen proeven van onze werking. Meer info wordt later meegedeeld via onze Facebookpagina.” (KM)