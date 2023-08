KLJ Aarsele organiseert heus feestweekend: “Dit wordt een knaleditie”

Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 september moeten de feestvierders bij KLJ Aarsele zijn voor een heus feestweekend. Voorzitster Fien Comyn (20) is er samen met de volledige leiding klaar voor.

“Op vrijdag 1 september organiseren we een KLJ-café met levend tafelvoetbal”, steekt de voorzitster van wal. “Bezoekers zijn op die dag welkom voor frisse drankjes en verschillende spelletjes levend tafelvoetbal. Denk hierbij nog een streepje muziek en enthousiaste KLJ-leden die de kelen niet droog laten komen om er een perfecte avond van te maken. Bezoekers kunnen zich hiervoor inschrijven met maximum 6 personen waarna er gestreden wordt tegen andere teams voor de winst. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur, waar we jullie met open armen zullen ontvangen in onze feesttent. Die is te bereiken via de baan Aarsele-Vinkt.”

‘Nacht van de Razz’

Het feestweekend stopt niet na één dag. “De dag erna zetten we ons feestgebeuren gewoon verder met een spetterende fuif, namelijk Nacht van de Razz! Dat is een gloednieuw concept waarbij de feestvierders worden ondergedompeld in de leute en ambiance. Samen met onze leden, twee dj’s uit de eigen streek, een geweldige licht- en geluidsshow die voor de sfeer zorgt en Tom Worst die denkt aan de hongerige magen, willen we er een knaleditie van maken.”

“De afsluiter van het weekend is een truck- en tractorwijding” – voorzitster Fien Comyn

De afsluiter van het weekend staat op zondag gepland. “Dit zullen we doen met een truck- en tractorwijding. Hier verwelkomen we graag een uitgebreid aanbod aan voertuigen, namelijk trucks, tractors, quads… Een ideale manier om reclame te maken dus. Enkel personenwagens worden uitgesloten. De bezoekers worden verwelkomd om 9.30 uur waarna we om tien uur vertrekken. Achteraf kunnen ze dan genieten van een heerlijke Steak à volonté met frietjes. Ook een afterparty behoort tot de mogelijkheden!”

Out-of-the-box

Een gevarieerd programma verspreid over de drie dagen zorgt voor elk wat wils. “Nieuwe evenementen organiseren is niet iets dat altijd van een leien dakje loopt. Door de prachtige samenhang in ons bestuur kwamen we op heel wat leuke ideeën. Het is inderdaad moeilijk om voor iedereen goed te doen, maar we zorgen voor heel wat variatie waardoor we iedereen hopen te bereiken. Na vele brainstormsessies kwamen we uiteindelijk op deze nieuwe evenementen. Het is even out-of-the-box denken en uit onze comfortzone stappen, maar we zijn erin geslaagd. We kijken ernaar uit!”

Voor de geïnteresseerden heeft Fien Comyn alvast één boodschap. “Elk evenement kan op onze Facebookpagina worden teruggevonden. Daar staat telkens ook uitgebreide informatie over de activiteiten. Geïnteresseerden kunnen kaarten verkrijgen via alle bestuursleden of via 0471 27 43 98. Ook aan de deur zijn er kaarten te verkrijgen.” De organisatie hoopt alvast heel wat volk te mogen verwelkomen. “We staan alleszins met open armen klaar om iedereen te verwelkomen. Een geslaagde editie is voor ons een editie waar iedereen tevreden richting huis gaat met een rugzak vol herinneringen waarbij er geen incidenten zijn geweest.”

Werkjaar

Tot slot blikt de leiding ook vooruit op het nieuwe werkjaar. “We starten inderdaad in oktober. Vanaf dan organiseren we opnieuw volop activiteiten voor de leden en starten we opnieuw met het voorbereiden van ons weekend in april. Aan alle lezers, save the date: 12 en 13 april 2024!”