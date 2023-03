KLJ Aarsele organiseert feestelijk ribfestijn en Nacht van de Jupiler: “De afwezigen hebben ongelijk”

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 april staat het traditionele feestweekend van KLJ Aarsele gepland. Voorzitster Fien Comyn (19) kijkt er met de voltallige leidingsploeg enorm naar uit.

“We hebben besloten om niet te sleutelen aan de formule van de voorgaande edities. Doorheen de jaren kregen we alleen maar positieve reacties van de aanwezigen”, vertelt Fien. “Op vrijdag 14 april organiseren we ons ribbetjesfestijn. Bezoekers kunnen genieten van heerlijke ribbetjes, terwijl we voor de kleinsten balletjes in tomatensaus voorzien. Denk hier een streepje muziek bij een bende enthousiaste KLJ-leden die de kelen niet droog laten komen en je krijgt een heerlijke en gezellige avond.”

Rugzak herinneringen

Het feestweekend wordt afgesloten met Nacht van de Jupiler op 15 april. “De feestvierders mogen zich aan een avond vol plezier en ambiance verwachten. Samen met onze leden, twee lokale toppers van dj’s en een geweldige licht- en geluidsbediening, maken we er een sfeervolle fuif van. Ook Tom Worst is weer van de partij om de hongerige magen van een hapje te voorzien. Wij bieden frisse pintjes van het vat aan, Jupiler natuurlijk, tegen onweerstaanbare prijzen. De perfecte formule voor een geslaagde avond. De afwezigen hebben ongelijk.”

Dat alles gaat door in de loods in de Donsegemstraat 10 in Aarsele. “Parkeren zal kunnen langs de Vinkstraat, er zullen duidelijke signalisaties aanwezig zijn. Daarna worden de feestvierders met busjes van de parking naar de loods gebracht. Eenmalig zal het stukje éénrichtingsverkeer worden”, zegt Fien.

De feestvierders vinden nog altijd de weg naar de KLJ-fuiven. “Dat klopt. Er zijn heel veel verschillende KLJ-fuiven doorheen het jaar en telkens met een grote opkomst. KLJ-fuiven hebben overal hetzelfde doel en dat is dat plezier, ambiance en prachtige herinneringen centraal staan. Wij zullen als organisatie van een geslaagde editie spreken als de bezoekers tevreden huiswaarts vertrekken, alles goed verloopt en er geen incidenten voorvallen. Ons doel is om onze bezoekers te laten vertrekken met een rugzak vol herinneringen die ze jaren later nog ophalen.”

Nog meer zielen

Bij het nieuwe werkingsjaar was er voor de KLJ alvast goed nieuws. “Dit jaar zijn wij opnieuw enorm gegroeid. We mochten in september tegen de 35 nieuwe leden verwelkomen. We ontvangen iedereen met open armen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde!”

Er staan nog plannen op de agenda. “Het eerste weekend van september organiseren wij opnieuw een feestweekend. Zet dus alvast 1, 2 en 3 september 2023 in jullie agenda. Wat we precies in petto hebben, verklappen we nu nog niet”, knipoogt Fien. (KeMa)

Kaarten via Anouk Claeys, 0471 27 43 98