Kleurrijke vogelexpositie ‘De Kransmerel’

Op 22 en 23 oktober 2022 houdt vogelvereniging ‘De Kransmerel’ haar 62ste grote vogelexpositie in zaal Stille Meers.

Tijdens de openingsuren kunnen de bezoekers genieten van de kleur, de zang en de gezelligheid van ruim 800 vogels. Gaande van kanaries van allerlei slag, grasparkieten en grote parkieten, allerhande Europese vogels en mooie exotische exemplaren. Tevens is er ook een vogelbeurs gedurende het hele weekend. Deze vogelshow waarbij de leden van De Kransmerel hun vogels in een prachtige ambiance zullen tentoonstellen, heeft inmiddels al een flinke reputatie opgebouwd. De vogelvereniging werd opgericht op 8 juni 1958 in café De Reisduif bij Marcel Janssens. De stichtende leden, Conzales Vervaet en Roger Techel, werden destijds bijgestaan door de bestuursleden Marcel Devriendt, André Coene, Edmond Simoens, Michel Maene, Achiel Gijzelbrecht en Oscar Ganzemans. “Als een van de oudste verenigingen in Middelkerke staan wij in om vogelliefhebbers te verenigen in en rond Middelkerke. We staan onze leden met raad en daad bij omtrent het houden en verzorgen van hun vogels en staan klaar om hen te helpen waar nodig”, zegt Kristof Devoldere, secretaris van de vereniging.

Taart en koffie

De vogels zullen dit jaar geëxposeerd worden in zaal Stille Meers, Sluisvaartstraat 17 in Middelkerke. Ook is er tijdens de expositie de gelegenheid om een lekker taartje te eten en een bijhorend kopje koffie te drinken. De toegang is gratis. De Kransmerel is in Middelkerke de vereniging bestaat inmiddels al 64 jaar een begrip geworden. Het bestuur, onder leiding van huidig voorzitter Julien Prinsier en de leden Kristof Devoldere, Geert Debeuckelaere, Jacky Bundervoet, Ria D’hoedt en Marco Durand, zit dan ook niet stil om dit uit te dragen. Zo hebben zij de prachtige volière van het woonzorgcentrum De Ril in beheer en Phillebert Debeuckelare gaat dagelijks de vogels voeren en de volière onderhouden. De oudere generatie in Middelkerke kan op deze manier genieten van de kleuren en het gezang van de vogels. Het ledenbestand van De Kransmerel breidt zich nog steeds uit en telt momenteel een 65-tal personen. De vereniging bestaat niet alleen uit doorgewinterde vogelliefhebbers, ook liefhebbers die voor de gezelligheid een volière of zomaar een vogeltje in huis hebben, vinden hun weg naar De Kransmerel en vergaren bij de gerenommeerde vereniging veel informatie over het houden van vogels. Het houden en verzorgen van vogels wil De Kransmerel zo breed mogelijk onder de aandacht brengen en dat is niet leeftijdgebonden. De jongste leden zijn tussen 6 en 10 jaar.

Lid worden

Als je lid wordt van de vogelvereniging, ontvang je elke maand het kleurrijke blad Witte Spreeuwen en ben je tevens lid van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie. Je kunt ook kiezen om lid te worden van de Ornithologische Bond van België. In dat geval ontvang je het tijdschrift De Vogelwereld. (PG)

Meer info is te verkrijgen via Kristof Devoldere – krimalo.devoldere@telenet.be – 0479 70 03 35 Facebookpagina: De kransmerel vogelclub middelkerke. Openingstijden van de expo: zaterdag en zondag van 9 tot 18 uur.