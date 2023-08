Klassiekers, maar ook nieuwigheden tijdens Vijverkaffee: “Opbrengst gaat opnieuw naar verschillende goede doelen”

Het Vijverkaffee opent op 11 augustus, er zijn de klassiekers die jaarlijks terugkomen, muziek, kindervoorstellingen, de openluchtquiz, maar ook een kinderdorp waar kinderen continu kunnen spelen. De opbrengst van het Vijverkaffee gaat dit jaar opnieuw naar verschillende goede doelen.

“Jaarlijks storten we aan twee goede doelen die ons na aan het hart liggen”, zegt Jeroen Missinne, één van de drijvende krachten achter het Vijverkaffee. “Dat zijn Boven de Wolken vzw en vzw Kleine Held.”

“Daarnaast is er opnieuw de mogelijkheid een SUP te huren om op de vijver mee te suppen. Dat kost 1 jeton, en de opbrengst gaat integraal naar Kovalam Surf Club, een project van Jelle Rigole die in Indië surfplanken beschikbaar stelt aan jongeren die naar school gaan.” Ook onder meer The Breede Centre en Project Dhobasole mogen een deel van de opbrengst verwachten.

Handige harry’s

“Voor deze drie doelen worden er collectebussen voorzien waar de bezoekers hun resterende jetons in kunnen gooien. Zowel bezoekers die hun jetons niet op krijgen of medewerkers die met jetons beloond worden voor hun inzet, kunnen daar een schenking doen. Geen zorgen meer als je na het Vijverkaffee nog met niet-opgedane jetons zit opgescheept”, lacht Jeroen.

Een evenement als het Vijverkaffee op poten zetten, vraagt heel wat helpende handen. “De groep van medewerkers groeit elk jaar, maar we kunnen zeker nog hulp gebruiken”, doet Jeroen een oproep, “zowel handige harry’s die in de opbouwweek wat meehelpen om er een mooi kaffeetje van te maken, maar evengoed voor terras, afwas, supverhuur. Alle hulp is welkom. Eentje komen drinken op ons kaffee helpt natuurlijk ook enorm, ook die groep zijn we dankbaar.” (JW)

Het volledige programma van het Vijverkaffee vind je online via https://www.vijverkaffee.be/programma-2023.html. Voor sommige activiteiten zoals de Grote Vijverkaffee Barbecue, het kubbtornooi en de quiz moet vooraf ingeschreven worden.