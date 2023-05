Klaroenblazers van Last Post vereerd met Ultima: “Verdienste van een hele organisatie”

De Ultima’s worden sinds 2003 jaarlijks uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat om prijzen in uiteenlopende culturele categorieën. De laureaten worden gekozen door een jury van deskundigen. De klaroenblazers, die elke avond stipt om 20 uur de Last Post blazen onder de Menenpoort, mochten de Ultima in de categorie Roerend en Immaterieel Erfgoed mee naar huis nemen.

Al sinds 1928 zorgen de klaroenblazers met de Last Post voor een pakkend eerbetoon voor de gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog, staan ze elke dag stipt om 20 uur paraat. De klaroeners maken deel uit van de Last Post Association, waar Benoit Mottrie al sinds 2006 voorzitter van is. “De plechtigheid is gratis en vrij toegankelijk en vormt een sereen eerbetoon”, zegt Benoit Mottrie (58).

Lokale brandweer

“De klaroeners zijn vrijwilligers van de lokale brandweer. Op dit moment bestaat het team klaroeners uit: Rik Vandekerckhove (chef van de klaroeners), Tonny Desodt, Raf Decombel, Jan Callemein, Christophe Wils en Filip Deramoudt. Een aantal van onze klaroeners tekende present op de uitreiking dinsdagavond in Brussel. De andere leden waren van dienst om de Last Post te blazen. We zijn vereerd dat we deze Ultima ontvangen en erkenning is altijd fijn. Toch is dat niet ons hoofddoel, want dat is en blijft het organiseren van een herdenkingsceremonie voor gesneuvelde soldaten. Dat is hetgeen we doen en willen verderzetten. Onze organisatie telt een 20-tal leden en iedereen draagt hierbij zijn steentje bij.”

95 jaar op 2 juli

Op 2 juli 2023 zal de plechtigheid 95 jaar bestaan. Op dit moment staat de Menenpoort in de steigers en gaat de Last Post voor in plaats van onder het monument door. “Deze kleine plaatsverandering zorgt voor dezelfde ervaring. Of het nu voor, onder of naast de Menenpoort is, het doel van de Last Post blijft identiek. Er is nu wel wat meer organisatie nodig om de mensen te begeleiden. Maar deze werken waren voorzien en het zal een mooi resultaat opleveren”, aldus nog Benoit Mottrie.

Oordeel van de jury

De jury van de Ultima’s motiveerde het onder meer als volgt: “De Last Post is levend erfgoed, lokaal gebracht maar globaal relevant. Elke avond opnieuw, door weer en wind, staan ze er: de klaroenblazers. Het is op die mensen dat we nu de schijnwerpers willen richten: vrijwillig in de weer, telkens opnieuw. De Last Post bijwonen maakt voor velen deel uit van hun bezoek aan Ieper en de frontstreek. In een wereld waar alles razendsnel evolueert en stilte zeldzaam is geworden, is het in stand houden van een ritueel van verstilling, waarbij de tijd even lijkt stopgezet, een heel opmerkelijk gegeven. Ook de continuïteit – een dagelijks ritueel, intussen bijna honderd jaar lang, maakt de Last Post heel bijzonder.”

Elke winnaar mocht een beeldje van kunstenaar Daan Gielis in ontvangst nemen. De prijzen gaan ook gepaard met een geldsom van 10.000 euro.