Klank- en lichtspektakel zet rijk vlasverleden in de verf

Nog tot 16 april vormt de beschermde vlasroterij Sabbe het unieke decor van een betoverend klank- en lichtspektakel over het rijke vlasverleden dat onze regio kende. Tijdens de 45 minuten durende show wordt het aanwezige publiek getrakteerd op een magische trip die doorspekt wordt met romantiek, avontuur, een vleugje geschiedenis en een knipoog naar de toekomst. De productie van het lichtspektakel is in de handen van het Kortrijks bedrijf Urban Mapping.

Naar aanleiding van 900 jaar Kuurne, pakt het Kortrijks bedrijf Urban Mapping vanaf 31 maart tot en met 16 april uit met een videomapping die zal te bewonderen zijn op de site van de beschermde vlasroterij Sabbe. Urban Mapping werd twee jaar terug onder de doopfont gehouden door Roeselarenaars Luc Stragier (60) en zijn zoon Alexander (28). Het bedrijf kende door de coronapandemie een moeilijke start, maar toch blaken de twee zaakvoerders van zelfvertrouwen.

“Net zoals een vlasbloem maar kortelings bloeit, kan dit ook gezegd worden van de geschiedenis van de site waarop deze vertoningen zullen te zien zijn”, vertelt Alexander die ruim acht jaar ervaring heeft met het ontwikkelen en ontwerpen van audiovisuele ervaringen en architecturale projecties. “Tijdens het 45 minuten durende spektakel proberen we een leuk verhaal te brengen waarbij diverse aspecten van zowel de vlasindustrie, de gouden rivier, de roterij, de Leieslag en Kuurne aan bod komen. Naast het verleden hebben we ook oog voor de toekomst van de roterij waar we te gast zijn met onze projectie. Wie dacht dat vlas hier verdwenen is, moeten we teleurstellen. De rode draad doorheen onze videomapping is Eddy Eikelmuis, meteen een knipoog naar het natuurreservaat aan de overzijde van de Leie waar de diertjes nog te vinden zijn.”

“Wij brengen ijzersterke verhalen, dat is onze grootste troef” – Alexander Stragier

Urban Mapping is niet aan zijn proefstuk toe. Het bedrijf bracht afgelopen jaar niet minder dan 29 vertoningen in binnen- en buitenland. “We zijn best trots op onze realisaties”, gaat zaakvoerder en creative director Alexander van Urban Mapping verder. “Lichtshows zijn niets nieuws. Onze sterkte is het brengen van een ijzersterk verhaal. Afgelopen jaar waren we meerdere malen in het buitenland aan het werk zoals in Roubaix, Kopenhagen en Utrecht.”

Uniek projectiesysteem

“Ook in eigen land is er veel interesse in onze projecten. Onze Lumineuze Nachten werden dan ook al op diverse plaatsen in België opgevoerd. Voor het verhaal van De Magie van de Vlasbloem gingen we in zee met Geerwin Vandekerckhove uit Izegem die het scenario schreef. Sinds augustus vorig jaar gingen we hiermee aan de slag met ons getalenteerd team dat met heel veel enthousiasme momenteel de laatste hand aan het leggen is aan de vertoning. Ons projectiesysteem is een eigen en uniek ontwerp en wordt in eigen beheer geproduceerd. Op de vijf meter hoge paal kunnen tot zes individueel geklimatiseerde projectoren worden bevestigd. Ieder systeem bevat een centrale server voor aansturing en monitoring. Bovendien werken de systemen volledig autonoom. Ons projectiesysteem is elegant, plaatsbesparend, vandalismebestendig en vlot te installeren en kan vanop afstand bediend worden. We zijn alvast heel dankbaar dat zowel de Intercommunale Leiedal als de gemeente Kuurne ons de kans geven om op deze prachtige historische en inspirerende locatie onze projecties, animaties, geluidseffecten en lichtspektakel te laten tonen, die naadloos aansluiten op het 900-jarig bestaan van Kuurne. (BRU)