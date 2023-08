Klaas en Stefan vervangen zieke Johannes voor Uitwijken in Brugse wijken

Van 20 tot 23 augustus 2023 strijkt het mobiel cultuurhuis Uitwijken neer in vier Brugse wijken met ‘Afrivlaams’, een muzikale reis van Kaapstad naar Vlaanderen gebracht door Yevgueni-frontman Klaas Delrue en de Zuid-Afrikaanse zanger Stefan Dixon. Zij vervangen Johannes Is Zijn Naam die vorige week zijn zomerconcerten annuleerde om gezondheidsredenen.

Het duo Stefan Dixon, geboren Zuid-Afrikaans singer-songwriter die nu in België woont, en Yevgueni-frontman Klaas Delrue eert tijdens dit concert hun Vlaamse én Zuid-Afrikaanse helden en toont hun grote voorliefde voor het Afrikaans als muziektaal.

Sappig

Stefan Dixon vertaalde de meest iconische Vlaamse Kleinkunstklassiekers naar het Afrikaans. Klaas Delrue neemt de Nederlandstalige helft voor zijn rekening maar waagt zich in primeur ook aan een streepje Afrikaans. Denk aan ‘De Zotte Morgen’ en ‘Rozane’ in het Afrivlaams, maar ook aan ‘Lisa se Klavier’ (Koos Kombuis) en ‘Bitterfontein’ (Piet Botha ). Tussendoor vertellen ze sappige reisverhalen en is ook humor nooit ver weg als je beide muzikanten op een podium zet.

“Ik ben bijzonder blij dat het Uitwijkenteam zo snel nog een mooie affiche kon programmeren als vervanging voor Johannes Is Zijn Naam. Nu de zomer zich volop laat voelen, brengen we mensen graag samen tijdens deze laatste vakantieweken, en bieden we een programma dat verbindt en inspireert. Uitwijken heeft een traditie in het slopen van drempels en deze keer steken we muzikaal continenten over”, zegt Franky Demon, voorzitter van Brugge Plus.

Praktisch

Uitwijken strijkt zondag 20 augustus neer in het Rustenburgpark, Sint-Pieters, op maandag 21 augustus in de Parklaan, Sint-Michiels, op dinsdag 22 augustus in de Boogschutterslaan, Sint-Kruis en op woensdag 23 augustus op het Torenplein, Assebroek.

Uitwijken is een mobiel en openlucht cultuurhuis dat meerdere keren per jaar naar de Brugse wijken trekt met een divers en gratis cultuuraanbod. Al meer dan 10 jaar zet Uitwijken zich in om mensen samen te brengen rond een kwaliteitsvol en gratis cultuuraanbod zonder drempels.

www.uitwijken.be