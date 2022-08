Klaar voor sportief kermisweekend: “Parochianenkoers wordt ook clubkampioenschap”

In het weekend van 12 tot 14 augustus wordt het weer gezellig druk in het centrum van Beveren. Het kermisweekend wordt opnieuw op vrijdag op gang getrapt met de wielerwedstrijdjes voor de jeugd en de parochianenkoers, die dit keer een waar clubkampioenschap wordt. Op zaterdag is het dan weer de beurt aan de beloften en elite zonder contract, op een door de werken gewijzigde omloop. Bij Veloclub De Ommegang Vrienden kijken ze er alvast naar uit.

“We zijn vooral blij dat we na die coronajaren eindelijk een volledig normale werking kunnen hebben”, zegt Jules Vandergunst, die afscheid neemt als secretaris van Veloclub De Ommegang Vrienden en de fakkel doorgeeft aan Dieter Carron. “Normaal hadden we twee jaar terug onze 50ste verjaardag moeten vieren, maar corona zorgde er zelfs voor dat we vorig jaar onze 50+1 niet konden vieren. Daarom hebben we beslist om de feestelijkheden te annuleren en onze koninklijke titel ook nog niet aan te vragen. We wachten nu tot we 75 jaar bestaan, maar dat zal ik waarschijnlijk niet meer meemaken (lacht).”

Het bestuur wordt ondertussen verder verjongd. “Nadat we vorig jaar Korneel Deceuninck, Bart Viaene en Dave Vandewalle mochten verwelkomen, komt nu ook nog Jordy Carron erbij. Op die manier is de toekomst van onze werking verzekerd onder leiding van voorzitter Stijn Vanderper en penningmeester Carlos Verhooghe”, aldus Jules.

Grote Prijs Dicasa

Het kermisweekend wordt dus op vrijdag 12 augustus geopend met de derde editie van de kinderkoers Grote Prijs Dicasa. De peuters en kleuters met loopfiets bijten de spits af om 18.15 uur, gevolgd door de kleuters met kinderfiets (18.30 uur) en het vierde, vijfde en zesde leerjaar om 18.40 uur. De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar sluiten om 18.45 uur de wedstrijdenreeks af. Ieder kind kan gratis deelnemen en ontvangt een medaille bij aankomst. Inschrijven kan tot woensdag 10 augustus via dieter.carron@roeselare.be.

Na de GP Dicasa is het om 19 uur tijd voor de parochianenkoers. “De wedstrijd is vooral gericht op de drie wielertoeristenclubs van Beveren en is al zo goed als volzet. Naast de algemene overwinning organiseren we dit jaar ook een kampioenschap per club. Het wordt dus een strijd in de strijd”, aldus Dieter Carron.

Aangepast parcours

Op zaterdag is het dan traditioneel de beurt aan de elite zonder contract en beloften voor de Grote Ommegangprijs over 114 km. “Doordat er werken zijn in de Wijnendalestraat hebben we het parcours ietwat moeten aanpassen”, pikt Jules weer in. “Als de renners uit de Vloedstraat komen, moeten ze nu meteen aan Slagerij Lieven en Katrien indraaien in de Onledemolenstraat, om dan op die manier richting Industrieweg te gaan. Die volgen ze dan richting Wijnendalestraat, waar ze dan weer op het stuk uit het gebruikelijke parcours komen.”

“De inschrijvingen voor de koers vinden nog altijd plaats in ’t Bourgondisch Kruis, al zal de zaal tegen dan normaal tegen de vlakte liggen. We zullen dus in het kleine zaaltje naast het café zitten. Door die werken verkassen we ook richting café Djings na afloop voor de afsluitende receptie”, besluit Jules.

Tijdens dit alles kunnen de gezinnen zich hartelijk uitleven op de kermis, die ook op vrijdag al de deuren zal openen.