Kiwanis Ieper mikt met tweede editie KIDZFESTIVAL op 3.500 bezoekers

De naam van de hoofdact wordt binnenkort gelost, maar Kiwanis Ieper Vlakke Land strikte voor de tweede editie van KIDZFESTIVAL op zondag 3 september al Kartje Kilo, De Ketnetband, Plop, Pauline en Sarah & Bavo. De eerste editie vorig jaar was een onverhoopt succes met ruim 2.500 bezoekers, maar nu legt de organisatie de lat nog hoger en mikt men op 3.500 bezoekers, inclusief ruim 300 VIP-kids.

Kidzfestival is een familie-event dat mikt op kinderen van 4 tot 14 jaar en hun ouders en wordt georganiseerd door Kiwanis Ieper Vlakke Land, een serviceclub die als doel heeft te zorgen voor de kinderen van de wereld. Vorige jaar vond de eerste editie. “Dat was een onvergetelijke ervaring”, zegt voorzitter van Kiwanis Ieper Vlakke Land Jan Cherchye. “In de eerste plaats voor 300 VIP-kids van de regionale organisaties die werken met kwetsbare kinderen, maar ook voor alle andere toeschouwers. Met optredens van Camille, K3 en Baba Yega was het festival een groot succes. Met 2.500 bezoekers uit regio Ieper en ver daarbuiten was het al snel volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en sponsors steunden het evenement en zorgden voor een geweldige sfeer.”

Sarah & Bavo

Dit jaar pakt Kidzfestival opnieuw uit met een topaffiche. “Pauline nam samen met Regi de single ‘Duizend sterren’ op en stond al in het Sportpaleis”, zegt Bavo Goos van Kiwanis. “Sarah & Bavo van Ketnet Junior brengen klassieke kinderliedjes op maat van peuters en kleuters. Dee Jay Rudi neemt de presentatie in handen. Naast de optredens wordt het publiek geëntertaind met een heleboel randactiviteiten zoals springkastelen, grime en andere leuke verrassingen.”

Kidszones

Naast de topaffiche en een hoofdact die ze binnenkort communiceren, zetten ze dit jaar extra in op beleving. “Er komt een grotere tent met een sprookjesachtige sfeer. Zo krijgt het publiek meer ruimte en een beter zicht op het podium. Bovendien richten we verschillende kidszones per leeftijdsgroep in net voor het podium. Ook voor andersvalide bezoekers wordt ruimte gereserveerd, zodat ze comfortabel naar de artiesten kunnen kijken. Verder komen er ook een grotere speelzone met springkastelen, videogames, kindergrime en enkele andere verrassingen.”

300 VIP-kinderen

Net zoals vorig jaar wil Kiwanis opnieuw minstens 300 VIP-kinderen de dag van hun leven bezorgen tijdens Kidzfestival 2022. “Dankzij de sponsors schonken we aan elk van hen een ticket en eet- en drankbonnetjes waardoor ze met hun vriendjes een dagje onbezorgd konden genieten van alles wat er te beleven viel. We weten dat dit enorm leeft binnen de diverse organisaties en dat de kinderen maanden op voorhand toeleven naar het festival.”

“Het Kidzfestival was een unieke ervaring voor onze kiddie’s”, zegt bezielster Karin Charlet van Love in Action vzw. “We werden als VIP ontvangen en ze konden hun ogen en oren de kost geven. Op die manier konden ze een zeer leuke ervaring in hun rugzakje stoppen. Heerlijk verwend worden met de eet- en drankbonnetjes was al te gek. Het was top en we kijken ernaar uit om ook dit jaar een dubbeldekbus vol enthousiaste Kidzfestivalgangers mee te nemen.”

Witte Raven

Met de opbrengst van vorig jaar steunde de organisatie onder andere Kloen vzw ziekenhuisclowns en sportkampen voor jongeren. Verder breidden ze de bestaande werking met de Witte Raven uit in de scholen in Ieper en deelgemeenten. “Dit verloopt via een vertrouwenspersoon in de school die inspeelt op acute noden van kinderen. Denk aan nieuwe schoenen, een winterjas of andere noodzakelijke spullen”, vervolgt Bavo Goos. “In januari trokken we met 50 kinderen van diverse organisaties in de Westhoek een dagje op ski-avontuur in Komen. Ze volgden skilessen, genoten van pannenkoeken met chocomelk en deden mee aan enkele avontuurlijke activiteiten. Daarnaast bekijken we de komende weken en maanden nog andere projecten en activiteiten in de Westhoek die we extra kunnen ondersteunen.”

In 2022 kon het Kidzfestival rekenen op de steun van meer dan 80 bedrijven uit de ruime regio. “Zonder hun steun zou de organisatie van het festival niet mogelijk zijn. Daarbij zaten kleppers zoals hoofdsponsor Clarebout Potatoes die mobiele frituren ter beschikking stelde en CCV die met meer dan 100 medewerkers en hun gezinnen van het festival hun jaarlijkse familiedag maakte. Maar ook heel wat kleinere kmo’s, zelfstandigen en handelaars lieten hun warme hart spreken. Enkele ondernemers zoals Optiek Porteman en bakkerij De Cocerrulle en anderen pakten het bijzonder origineel aan en organiseerden wedstrijden waarbij hun klanten tickets konden winnen.”

Clarebout feesttent

Clarebout Potatoes leent opnieuw z’n naam aan de festivaltent: ‘Clarebout feesttent’. “Clarebout Potatoes is als familiebedrijf trotse hoofdsponsor van het Kidzfestival Ieper. We nodigen kinderen – die dat in normale omstandigheden niet zouden kunnen – uit om als VIP het Kidzfestival te bezoeken”, zegt Annelies Soete, verantwoordelijke recrutering bij Clarebout Potatoes. “Ook onze medewerkers en hun gezinnen krijgen de mogelijkheid om het festival bij te wonen. En we zetten ons bedrijf op een originele manier in de kijker. De vele blije kindergezichten van vorig jaar zijn ons bijgebleven. Wij voorzien net als vorige jaar een festivalstand waar elke deelnemer een leuke prijs kan winnen.”

Tickets

Het festival vindt plaats op de festivalweide van Highlight Festival. “Dit is een win-win voor beide partijen: Highlight Festival verhuurt zijn locatie een extra dag en Kiwanis Ieper Vlakke Land beschikt over een volledig uitgeruste festivalweide”, vervolgt Bavo. “We proberen de ticketprijs democratisch te houden. Tickets kosten in een eerste verkoopswave 25 euro en zijn beschikbaar vanaf zondag 26 maart t.e.m. zondag 16 april via www.Kidzfestival-ieper.be. Daarna stijgt de ticketprijs naar 30 euro en 32 euro in een tweede en derde verkoopswave. Er snel bij zijn, is de boodschap, want vorig jaar was het festival enkele weken op voorhand volledig uitverkocht.” (TOGH)