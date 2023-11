Kiwabi gaat grenzeloos in nieuwste show in Zedelgem

Op zaterdag 2 december projecteert multimediaclub Kiwabi zijn nieuwste digitale voorstelling met als titel Grenzeloos.

“Dat mag je letterlijk nemen, want we bezochten enkele bestemmingen in Europa en vlogen naar drie andere continenten”, aldus Freddy Slabbinck van Kiwabi.

“De briljante beelden van onze leden worden ondersteund door passende muziek en bijhorende commentaar. Onder meer volgende items komen aan bod in de Kiwabishow: Zillegems vlas, Penshurst Place and Gardens, Nepal, Paaseiland, een Namibische natuurbeleving, Atlantikwall en Portugal.”

De multimediaprojectie wordt op zaterdag 2 december getoond in de Groene Meersen in Zedelgem (enkel te bereiken via de Loppemsestraat) om 14 uur en om 19.30 uur. Kaarten kosten in voorverkoop 5 euro en 6 euro aan de deur. Tickets bij Freddy Slabbinck op 050 20 03 30 of kiwabimultimedia4.0@gmail.com.

(BC/foto BC)