Kiosk op Grote Markt van Kortrijk wordt creatief werklab vanaf 28 februari

In de weken voorafgaand aan het Woordfestival Memento wordt de kiosk op de Kortrijkse Graanmarkt omgetoverd tot een werkplek voor woord- en beeldkunstenaars.

In de eerste helft van elke week huist er telkens een schrijver uit het Letterzetter- collectief met wiens inspiratie een beeldend kunstenaar uit de stal van Kunst in Huis vervolgens aan de slag gaat in de tweede helft. Voor de inrichting van hun werkplek kunnen de kunstenaars rekenen op Bold Design.

Het Memento-festival, een organisatie van Bibliotheek Kortrijk, palmt de kiosk in vanaf 28 februari. In de kiosk op de Kortrijkse Graanmarkt matcht Designregio Kortrijk maandelijks een Kortrijks bedrijf of organisatie aan een creatief ontwerptalent. Op die manier kunnen beiden zich letterlijk en figuurlijk in de kijker spelen. Naar aanleiding van het Memento-festival wordt de kiosk niet alleen een toonplek, er zal ook effectief in gewerkt worden.

Iedere eerste helft van de week huist er een jonge schrijver in de kiosk. Het gaat om jong schrijverstalent uit de stal van het Letterzetterscollectief, gecureerd door schrijfster Anneleen Van Offel. De teksten die de schrijfkunstenaars er zullen brouwen, dienen op hun beurt als inspiratie voor drie kunstenaars die verbonden zijn aan kunstuitleenorganisatie Kunst in Huis. De drie kunstenaars zijn sculpturist Sven Boel, sculpturiste en tekenares Merel Van de Casteele, geboren, getogen en werkend in Kortrijk, en collagiste Jolien De Nijs.

Voor de inrichting van de kiosk wordt deze keer een beroep gedaan op Bold Design, het geesteskind van Pieter-Jan Bonte. Pieter-Jan houdt ervan om Europa te doorkruisen op zoek naar industrial vintage design en andere curiosa.