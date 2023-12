Kindjes onder indruk van eerste kersttractoren in Ieper: “Landbouw in positief daglicht plaatsen”

Boeren gebruiken hun tractor voor meer dan veldwerk. Na indrukwekkende colonnes voor een betoging in het voorjaar, versieren ze nu hun trots op vier wielen voor kerstparades in de streek. Voor het eerst ook in Ieper.

“De plattelandsjeugd is nog steeds alive and kicking.” KLJ’s uit verschillende deelgemeenten werkten samen met de Ieperse landbouwraad aan de eerste tractorparade doorheen de grootste stad van de Westhoek.

“We wilden de landbouw eens in een positief daglicht stellen in de streek”, zegt landbouwraadvoorzitter Philip Fleurbaey. “Deze tractorparade was voor velen ook een uitlaatklep na een bijzonder lastig jaar. Deelnemers en toeschouwers vulden hun mentale tank met positieve energie. Monden vielen open van verbazing. Kinderen en volwassenen waren doldwaas aan het zwaaien. We zagen genot op het aangezicht en hoorden alleen maar positieve reacties onderweg en bij aankomst.”

Finish op Grote Markt

Het parcours liep door deelgemeenten Vlamertinge, Elverdinge, Brielen en Sint-Jan. De finish lag bij de kerstmarkt op de Grote Markt van Ieper. Een tachtigtal tractoren namen deel en waren versierd met 220.000 lichtjes.

Na het paraderen parkeerden de landbouwers hun kerstvoertuig op de Grote Markt, waar tal van kijklustigen waren opgedaagd. “Het was een volkstoeloop voor de boeren, die het kerstlicht naar de stad brachten”, aldus Philip. “Ik was verwonderd dat ik behalve tractoren ook laders, verreikers en andere toestanden meededen. Het kan en het mag, hé. Dat gaf een extra cachet.”

Een nieuwe kerstklassieker lijkt geboren. “Zeker als het aan de landbouwraad en de KLJ’s ligt. We kijken al uit naar volgend jaar. Dan doen we de andere kant van Ieper”, belooft Philip. “Want inwoners in het zuiden van de stad waren spijtig dat we niet aan hun deur voorbijkwamen.” (TP)