Kinderkustenfestival Spinrag gaat zaterdag van start met exclusieve Belgische première

Wat ooit begon als een klein ééndaags festival is uitgegroeid tot één van de meest toonaangevend kinderkustenfestivals in Vlaanderen. Spinrag 25 staat klaar om het jonge publiek uit de Kortrijkse regio tot en met vrijdag 7 maart te trakteren op heel wat (gratis) ateliers, spannende films en/of verrassende podiumvoorstellingen op diverse locaties in de stad.

Het festival opent zaterdag 1 maart om 19 uur met de exclusieve Belgische première van ‘Almataha’ in de Budascoop. Choreograaf en hiphopdanser Brahim Bouchelaghem brengt een poëtische voorstelling geïnspireerd door Griekse mythen, waarin hiphop, objecttheater en poppenspel op unieke wijze samenkomen.

Ontdek het volledige programma en reserveer je plaatsje op www.spinrag.be.