Kinderkunstenfestival Spinrag laat Kortrijk weer uit zijn voegen barsten

Tijdens de krokusvakantie verovert het kinderkunstenfestival Spinrag opnieuw Kortrijk. Op het programma podium- en filmvoorstellingen op maat van gezinnen & creatieve doe-activiteiten voor jong en oud. De organisatoren mikken op 10.000 bezoekers.

Op het programma staan er maar liefst 16 unieke podiumvoorstellingen met maar liefst 78 toonmomenten. Waarvan 1 Belgische première (het Duitse Tanzfuchs gaat in première met ‘Dingsbums’ (3+). Het Belgische gezelschap tout petit gaat in première met hun nieuwste dansvoorstelling ‘Dansconcert #1’ (4+). Dit laatste gezelschap legt trouwens momenteel de laatste hand aan deze productie in het Arenatheater van Schouwburg Kortrijk.

Spinrag werkt opnieuw samen met JEF Festival en kunstencentrum BUDA om een uitdagend filmprogramma te tonen. Het programma telt 17 unieke nationale en internationale films met maar liefst 45 toonmomenten.