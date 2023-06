Kinderen verwend op Ommegang

Ardooie Ommegang heeft dit jaar extra aandacht gewekt. Er was het goede weer, een Marktplein vol kermiskramen, en een sportief extraatje dat door de gemeente werd aangeboden: een wielerwedstrijd en een kids toer op de fiets voor kinderen van drie tot twaalf jaar. Ze reden in verschillende reeksen, volgens leeftijd, rondjes op een gesloten circuit. Deelnemen was voor hen belangrijker dan winnen, want alle schepenen waren erbij om de gelijkwaardige prijzen te overhandigen. Op de foto de start van de tweede reeks. (foto JM)