Kinderen genieten met volle teugen van Kasteelstraatfeesten

De Winkelse jeugd heeft een waar topweekend beleefd dankzij de Kasteelstraatfeesten. Het evenement, dat begon als een straatfeest maar is uitgegroeid tot een groots kinderfestijn, was dit jaar al aan zijn 51ste editie toe. Zowel zaterdag als zondag stonden er activiteiten gepland. De jongelui werden zowel ‘s ochtends als ‘s namiddags opgehaald met de scharminkelkarre. Thema dit jaar was winterwonderland. De talrijk aanwezige kinderen leefden zich onder andere uit met een knutselactiviteit of tijdens de loopwedstrijd.

’s Avonds was het aan de volwassenen om het beste van zichzelf te tonen. Zij namen het met hun vereniging tijdens verschillende proeven tegen elkaar op. (BF/foto JS)