Kindercarnaval met Papa Chico, carnavalsstoet met 34 groepen

Met Kjartan Deseure voor de hele stad en Patrick Rens voor de senioren zijn de nieuwe carnavalsprinsen verkozen. Nu dat het geval is, wordt het tijd voor het kindercarnaval op woensdag 26 februari, de plechtige aanstelling van de prinsen op zondag 2 maart en de carnavalsstoet op zondag 9 maart. Het zijn hoogdagen voor de gevederde hoeden!

Het kindercarnaval van woensdag 26 februari heeft van 14 tot 16 uur in zaal Club de B plaats (‘s Gravenwinkelstraat). De vrolijke clown Papa Chico zorgt voor een spetterende show. De toegang is voor iedereen gratis. Uit de aanwezige kinderen kiest de jury de nieuwe jeugdprins en -prinses van de stad. Beiden mogen meerijden in de stoet.

Op zondag 2 maart om 10 uur in het oud-stadhuis worden alle nieuwe prinsen en prinsessen plechtig aangesteld. Dat gebeurt door burgemeester Kristof Audenaert en schepen van Feestelijkheden Annick Vanderspurt. Uiteraard zullen ook stadskeizer Dirk Couwelier en seniorenkeizer Marc Martens present zijn, net zoals de carnavalsprominenten en de diverse afgevaardigden van de carnavalsorden.

Zonder Koarle dit keer

Op zondag 9 maart is het dan tijd voor de carnavalsstoet, die elk jaar een massa toeschouwers op de been brengt. In totaal 34 groepen en orkesten stappen mee. Alleen de grote pop van Karel Van Wijnendaele (Koarle) zal uitzonderlijk niet meerijden, want ze wordt momenteel gerestaureerd in Aalst. Pas volgend jaar is ze weer van de partij. De Torhoutse reuzen daarentegen zullen wél op post zijn.

De stoet vertrekt om 14.30 uur in de Oostendestraat (ongeveer ter hoogte van de Werkenstraat) en trekt via de ‘s Gravenwinkelstraat, de Vestingstraat, de Bruggestraat, de Burg, de Beerstraat, de Spinnenschoolstraat, de Stationsstraat, de Elisabethlaan, de Bassinstraat, de Lichterveldestraat en de Zuidstraat naar de Markt. Daar staat de zittribune met de genodigden opgesteld.

Er wordt aangeraden om de kinderen met een koptelefoon te beschermen tegen lawaai. (JS)