KIJK: Ruime belangstelling voor carnavalstoet in Brugge

Deze middag trok onder leiding van princes Emi en haar jonker Diego de karnavalstoet door de Brugse straten. De 31 praalwagens en de 1600 figuranten vertrokken om 14 uur aan Bargeplein en vervolgden een parcours dat hun via oa de Katelijnestraat, De Dijver naar de Markt om zo via de Zuidzandstraat naar t’Zand voerde.

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

De kleurrijke bende kon op heel wat belangstelling rekenen en menig toerist vond het een leuke extra tijdens hun verblijf in Brugge. Dat carnaval in Brugge aan een opmars bezig is, bewijst het grote aantal deelnemers die zelfs van buiten de provinciegrens komen.