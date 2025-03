KIJK: Grootste carnavalstoet ooit trok door Brugse centrumstraten

Zaterdagnamiddag trok de grootste carnavalstoet in de geschiedenis van het Brugse carnaval door de straten van de binnenstad. “Met maar liefst 31 praalwagens halen we een absoluut record”, zegt voorzitter Francis Degroote, van de Brugse Karnavalraad. Carnavalsgroep De Baco’s bracht een eerbetoon aan haar onverwacht overleden lid Lincy Brouckaert.



De weergoden waren het Brugse carnaval duidelijk goed gezind toen de stoet zaterdagnamiddag door de straten van het stadscentrum trok. Maar niet alleen het goede weer – droog, onbewolkt en met een zonnetje dat nu en dan kwam piepen – zorgde voor een succesvolle editie. “Dit jaar mogen we maar liefst 31 praalwagens of ‘karren’ verwelkomen. Dat zijn er nog eens zeven meer dan vorig jaar, dat toen ook al een recordjaar was. Alles samen lopen er 1600 figuranten mee”, zegt Francis Degroote, voorzitter van de Brugse Karnavalraad die instaat voor de organisatie van de stoet. “Het is duidelijk dat er met het nieuwe, verjongde bestuur een nieuwe wind waait door het Brugse carnaval. Dit resulteert erin dat de karrenbouwers nog liever naar Brugge komen dan voorheen. En ook de positieve medewerking door het stadsbestuur speelt mee.”

De stoet vertrok om 14 uur vanop het Bargeplein om te vervolgen langs Katelijnestraat, Mariastraat, Gruuthusestraat, Dijver, Wollestraat, de Markt, Steenstraat, Zuidzandstraat en ’t Zand als eindpunt. De nieuwe Prinses Carnaval Groot Brugge Emi I en haar Jonker Diego mochten de stoet openen; samen met het bestuur van de Brugse Karnavalraad. In alle straten waar de stoet passeerde, had een massa volk postgevat. Een parade aan kleurrijke praalwagens – onder meer in de thema’s Sneeuwitje en de zeven dwergen, de Brugse Zotten, de Jungle en de ‘foute vrienden’ – passeerde de revue. Natuurlijk vergezeld van de gebruikelijke carnavalskrakers die door de luidsprekers knalden. Opmerkelijk was de deelname van carnavalvereniging De Baco’s. De groep uit Knokke-Heist hield kort voor de start één minuut stilte omwille van het onverwacht overlijden – op luttele dagen voor de stoet – van hun geliefd lid en fervent carnavalist Lincy Brouckaert. Op de Praalwagen stond haar foto met vermelding van geboorte- en sterfdatum opgesteld.