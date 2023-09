KIJK Eierwerpen als afsluiter van Waarmaarde Feest

Waarmaarde leeft! De extreme temperaturen hielden de massaal opgekomen Waarmaardenaars niet thuis.

De feestelijkheden begonnen op vrijdagavond al met de jongerenfuif ‘Fjiste Warminal’ met ruim 200 aanwezigen. De kaarting voor het iets oudere publiek op zaterdag bracht een tachtigtal deelnemers op de been. De daaropvolgende barbecue was goed voor 80 man. De muziekquiz met 25 ploegen van maximaal acht deelnemers was eveneens een groot succes.

Zondagvoormiddag organiseerde de jeugd een wandeltocht met een stop in de Lindestraat waaraan een porseleinbakken workshop kon deelgenomen worden. De daarop aansluitende barbecue lokte maar liefst 500 eters. De warmte? Een watervernevelaar zorgde voor afkoeling. De kinderanimatie en het Waarmaards Kampioenschap eierwerpen zorgden voor de afsluiter van een meer dan geslaagde editie van de Feesten. De eerste plaats was voor Marieze Derycke en Nicola Polleyn die 45 meter ver konden werpen en vangen met visnetje zonder dat het ei brak.

(4) Eierwerpen als afsluiter van Waarmaarde Feest – YouTube