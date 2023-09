Kijk binnen in Waregemse Villa Gaverzicht: “Inschrijvingen Open Monumentendag waren meteen volzet”

Voor de 35ste editie van Open Monumentendag werd de bijzondere Villa Gaverzicht in de Churchilllaan opengesteld voor het publiek. Het private art-decogebouw verwacht vandaag meer dan 500 bezoekers.

Open Monumentendag lokt al meer dan drie decennia duizenden landgenoten naar allerlei culturele, historische en architecturale pronkstukken. De archiefdienst van Stad Waregem stelde voor de 35ste editie van het event Villa Gaverzicht open, samen met de eigenaar. Het gebouw is van de hand van Waregemnaar Gentiel Van Eeckhoutte. Hij liet in 1937 zijn creativiteit en liefde voor modernisme de vrije loop bij de bouw van z’n nieuwe woonst.

“Zes jaar geleden organiseerden we een eerste bezoek aan deze bijzondere villa”, vertelt stadsarchivaris Thomas Bertrem. “Toen hadden we bijna 3.000 bezoekers, dat was een heel groot succes. Misschien te groot, want we moesten de deuren van het huis geregeld sluiten door de drukte.”

Hoekige en ronde vormen

Voor de 35ste Open Monumentendag werd een andere strategie toegepast. “Geïnteresseerden konden zich op voorhand inschrijven en een tijdslot kiezen tussen 10 en 18 uur. De inschrijvingen waren meteen volzet. Vandaag verwachten we zo’n 500 bezoekers.” Wie zich niet op tijd wist in te schrijven, kan in de tuin van de villa terecht voor muziek, spel en een verfrissend drankje.

“Dit is een heel opmerkelijk gebouw in Waregem en omstreken. Het afwisselende spel van uitspringende hoekige en ronde vormen met verschillende kleuren en tegels is een prachtig voorbeeld van de modernistische architectuur”, besluit Bertrem.

Beschermd

Villa Gaverzicht is sinds 2009 beschermd erfgoed. Eigenaar Yves Plançon is blij met de belangstelling. “Het is heel leuk om de geïnteresseerden te ontvangen. Ze genieten net als ik van deze unieke woonst. Ik hoop dat het gebouw nog heel lang in goede staat bewaard blijft.”

Meer info over de villa vind je op de website.