Kiekeboes vieren 45ste verjaardag met expo en wandeling in De Haan

De Kiekeboes, de grappige stripfamilie bedacht door Merho, bestaat al 45 jaar. Om dat jubileum te vieren kun je deze zomer in De Haan terecht voor een leuke zomerexpo en de ontdekkingsroute ‘In het spoor van de Kiekeboes’.

Al 45 jaar lang bedenkt Merho spannende en grappige avonturen voor de Kiekeboes. Om dat jubileum te vieren, nodigt de bekendste stripfamilie van Vlaanderen je graag uit voor een dorpsfeest in de Kiekeboesstraat in Wenduine. Op de tentoonstelling ‘Lang zullen ze leven – 45 jaar De Kiekeboes’ passeren de vele personages van de bekende strip de revue.

Huis van de Kiekeboes

Je ontdekt er het huis van de Kiekeboes, leest de laatste nieuwtjes op de redactie van Toproddel, maakt het bureau van inspecteur Sapperdeboere proper, wandelt in de tuin van nonkel Vital of deelt een strandcabine met Fanny. De locatie voor de expo is niet toevallig gekozen. Striptekenaar Merho vond immers 15 jaar geleden zijn ideale schrijfplek in Wenduine: “Met zicht op zee sleutel ik hier in alle rust aan mijn verhalen. En in de winter is het verlaten strand mijn uitwaaiplek. Daar spoken de ideeën vanzelf door mijn hoofd.”

Ontdekkingsroute

Ter gelegenheid van 45 jaar De Kiekeboes werd naast de expo ook de ontdekkingsroute ‘In het spoor van de Kiekeboes’ ontwikkeld. Op deze route herbeleef je de spannende fragmenten uit het 132ste stripalbum van de Kiekeboes ‘Alle Eendjes’. Dit album kwam er nadat burgemeester Wilfried Vandaele destijds als schepen van Cultuur aan Merho voorstelde om een Kiekeboeverhaal te wijden aan zijn gemeente. ‘Alle eendjes’, dat zich helemaal in De Haan afspeelt, vormt nu dus de basis van de wandeling.

Schepen van toerisme Marleen De Soete: “Tijdens de wandeling vergezellen de stemmen van niemand minder dan de striptekenaar Merho zelf, maar ook weerman David Dehenauw, zanger Koen Crucke en zangeres Ingeborg je met leuke weetjes en anekdotes over onze gemeente.”