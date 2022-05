Kidsdag op Kriekezondag in Ingelmunster

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus wordt er – na drie jaar – opnieuw drie dagen Kriekefeesten gehouden in de feesttent in de Kweekstraat. Het bestuur dacht eerst aan het organiseren van een kleinschalig feest, maar uiteindelijk werd gekozen voor een gevarieerde driedaagse met een heuse kidsdag op Kriekezondag.

Het Kriekebestuur nam vorige week de beslissing om Kriekekermis zoals vanouds te laten doorgaan. In 2019 werd met een groot feest 60 jaar Kriekekermis gevierd, waarbij vele duizenden bezoekers konden genieten van de landelijke Kriekesfeer.

Na drie jaar verlangen het bestuur en de wijkbewoners opnieuw naar hun jaarlijkse feesten. Eén dag na de startvergadering vernam het Kriekebestuur echter het droevige nieuws dat bestuurslid Hubert Lavens overleden was na een slepende ziekte.

Sterkhouder

“Hubert was gedurende vele tientallen jaren één van de sterkhouders van het Kriekegebeuren. Nu woonde hij in de Gentstraat, maar gedurende lange tijd woonde hij op de Krieke en ook zijn ouderlijke thuis bevond zich in de Keirselaarstraat. Hij was onder meer een drijvende kracht achter het Jaar van het Dorp in 1978, waarbij toen ongeveer 5.000 bezoekers op zondag afzakten naar de Krieke.”

“Op alle hoeven en in de landelijke straatjes kon er toen genoten worden van muziekoptredens, attracties, gezellige landelijke cafeetjes…”, reageerde het Kriekebestuur na zijn overlijden. “Hubert was een wijze en goede man, die kon luisteren, aansturen en bemiddelen in de vele overlegmomenten en bestuursvergaderingen die hij heeft meegemaakt.”

Nieuwe start

In 2019 waren er nog de normale Kriekefeesten met de viering van het 60-jarig bestaan. In het coronajaar 2020 gebeurde er niks. Vorig jaar werden alle wijkbewoners, op 31 juli, uitgenodigd naar een barbecue in de gebouwen van de hoeve Vanooteghem bij Simonneke Neyrinck in de Kweekstraat. Er waren ongeveer 150 aanwezigen. Dit jaar wordt de 62ste Kriekekermis opnieuw een driedaagse.”

“Noteer alvast vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus in de agenda. Op vrijdag wordt er om 18 uur gestart met een misviering in de tent, gevolgd door een receptie voor wijkbewoners en sponsors. Om 19 uur begint de Kriekekaarting. Op zaterdag starten de vinkeniers om 9 uur met de vinkenzetting. In de namiddag is er de stratenloopwedstrijd, een organisatie van AVI.”

“‘s Middags worden, zoals elk jaar, een tiental hespen op het spit gestoken voor de Kriekebarbecue die ’s avonds op het programma staat. Hesp aan het spit, lekkere groentjes en frietjes worden dan geserveerd.

Kriekehoogdag

Traditioneel is het op zondag Kriekehoogdag, met dit jaar extra aandacht voor de jonge bezoekers. Tijdens de voormiddag zijn alle wielertoeristen welkom. Ze krijgen hun eerste drankje gratis. Er worden verschillende springkastelen geplaatst, kinderen worden geschminkt, er zijn kampioenschappen Leeuwentoren, schietlapschieten en eiergooien…

Het Kriekebestuur wil er een leuke gezinsdag van maken, waar men in alle rust op het openluchtterras een pintje kan drinken en kan genieten van de landelijke sfeer. Er zal ook een warme luchtballon opstijgen, waarmee de prijswinnaar van de sneltombola kan meevliegen. De driedaagse wordt afgesloten in de feesttent op de tonen van DJ Christoph.

Inschrijven voor het eiergooien kan nu al via info@dekrieke.be. Het aantal ploegen is beperkt en deelnemen kan met ploegen van twee personen. Er wordt gevraagd om naam, voornaam en adres te vermelden in de mail.

jp.declercq@telenet.be, stijn.vanneste@yahoo.com