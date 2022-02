Kick-off laser- en lichtspektakel Lumen op de Zeedijk De Panne is een gigantisch succes

Zaterdagavond gaf het lokaal bestuur van De Panne met een symbolische druk op de startknop de kick-off voor Lumen, het grootste laser- en lichtspektakel ooit. Een geslaagde start voor de voorjaarsevenementen aan het begin van de krokusvakantie, die een ongeziene massa volk op de been bracht.

De Dynamic Dance Crew beet de spits af om 18.30 uur met een wervelende dansshow. Op het strand zat pianist Jef Neve hoog en droog in zijn glazen kooi en zorgde vanaf 19.30 uur voor de muzikale omlijsting. De hele Zeedijk, vanaf het monument van Leopold I tot aan de drie Wijsneuzen baadde in een kleurenzee van licht.

“Dat er zo’n massa geïnteresseerde mensen zou op afkomen hadden we niet durven dromen”, zegt Peter Cappelle van Team Toerisme. “Je kunt letterlijk op de koppen lopen! Dit bewijst dat mensen meegaan in ons optimistische verhaal van verbondenheid, amusement, verwondering en licht. Lumen is dan ook een bijzonder spektakel waar iedereen, op zijn eentje, met het gezin of met vrienden van kan genieten, met als decor ons mooie strand en de zee, terwijl je de gezonde zeelucht opsnuift.

“We hebben het ook supergemakkelijk gemaakt: mensen moeten niet vooraf reserveren, want er is plaats genoeg op de zeedijk en op het strand. Het traject loopt over 1,5 km, van het Leopold I-monument tot aan het Canadezenplein met de 3 Wijsneuzen. Je start of pikt in waar je wilt. Er zijn 29 voorstellen, gespreid over een zestal weken.”

“Er zijn ook een aantal specials, zoals de themavoorstellingen op de vier Plopsa Nights waarvoor de Plopsafiguren zich speciaal naar onze Zeedijk begeven. Op 17 april is er een special met paasvuurwerk en op 23 april kan iedereen mee de beentjes uitslaan met dj Sir Jacobs. De laatste voorstelling van Lumen sluiten we af met een concert van het meisjeskoor Scala.”

Data en info op www.lumen-depanne.be

(MVP)