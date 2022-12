Kevin & Mario treden op tijdens winterbar Club Roeselare en buurthuis Inval

Op vrijdag 16 december organiseert Club Roeselare samen met buurthuis Inval een afterwork winterbar.

Op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwemarkt tussen Inval en Club Roeselare is er een mini kerstmarkt met verschillende drank- en eetstanden. Dj Gerdi Casier zorgt voor de muziek. Er is ook een optreden van het olijke duo Kevin & Mario. Er is een sfeervolle omkadering met tenten, vuurkorven en belichting door lichtmaster Fredje. Afspraak van 17 tot 23 uur.