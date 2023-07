Ketnetband palmt Kortrijkse jeugd in op Leiefeesten: “We zien onze idolen nu van dichtbij!”

Zaterdagnamiddag en -avond was de Grote Markt van Kortrijk het toneel voor de Leiefeesten. De Ketnetband mocht de feesten openen. “We zijn blij dat we erbij waren”, zeggen Annick, Jana, Marie, Jonas en Dieter van op de eerste rij.

Op de Grote Markt kon je terecht in een echt kinderdorp met leuke attracties en animatie. Naast de grote speeltuin die druk bezocht werd, waren twee grote springkastelen en een parcours met gekke fietsen voorzien. Aan de grime- en tattoostand konden de kleinsten zich helemaal uitleven. “Het was bij momenten een klein beetje aanschuiven en wachten”, zegt mama Ines, die van de partij was met kinderen Katho en Isabel.

Ketnetband

“We zijn alle twee een prinses geworden”, glunderen de kindjes. Voor veel jonge en ook oudere fans was het wachten tot half vijf voor de Ketnetband. Een uurtje voor de show kwam het jonge volkje al aan om een mooie plaats te bemachtigen… gevolgd door het iets oudere publiek. Annick, Jana, Marie, Jonas en Dieter stonden op de eerste rij. “We zijn blij dat we erbij waren, we zagen onze idolen nu eindelijk van dichtbij”, vertelt Marie. “We kennen al hun liedjes van buiten en zullen hard meezingen”, aldus Jana en Annick. “Wij zingen luider dan de meisjes”, verklappen Jonas en Dieter, die dat ook bewezen.

Uit de bol

De Ketnetband werd gevolgd door de coverband Ontpopt met muziek van Willy Sommers en Bart Kaëll, tot Clouseau en De Kreuners. Dansen kon vanaf 19.30 uur met dj Razor, ondertussen een vaste waarde in het Kortrijkse uitgaansleven. Voor de jeugd en anderen die er een laat feestje wilden van maken, trad Used op. Deze jonge dj en producer uit de Kempen stond vorig jaar op Tomorrowland en zakte af naar Kortrijk met het zwaardere werk: elektronische beats & drum ’n bass. De show werd afgesloten om 23.30 uur met Omdat het kan soundsystem + Average Rob.