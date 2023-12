Ketnet aan Zee gaat zaterdag van start in Knokke-Heist

Zaterdag gaat het evenement Ketnet aan Zee van start op het Heldenplein in Heist. Ketnet aan Zee staat voor een kerstvakantie lang kinderplezier en avontuur. De bekend Ketnet-wrappers zijn er aanwezig en er staan heel wat muzikale acts op het programma.

De gemeente Knokke-Heist en Ketnet hebben al langer een band met elkaar. Zo verwelkomt de gemeente al jarenlang de Ketnetband tijdens het zomerse muziekfeest Kneistival. Nu slaat de kinder- en jongerenzender van de VRT dus voor het eerst ook in de winter haar tenten op in Knokke-Heist, meer bepaald op het Heldenplein in Heist.

Daar staat een paviljoen opgesteld met daarin heel wat spelmogelijkheden. Kinderen kunnen er echt in de wereld van Ketnet stappen en meedoen aan Ketnet-activiteiten, zoals het zelf presenteren van het Karrewiet-jeugdjournaal, je voorbereiden op het Gala van de Gouden K’s of meespelen met het Kingsize Live bordspel.

De kinderen kunnen er verder ook retro-computergames spelen en tal van behendigheidsspelen uitvoeren. Bekende Ketnet-wrappers Nona, Héritier, Thomas en Sarah zijn van 10 uur 30 tot 17 uur 30 aanwezig in de eventzone. Ter plaatse kan een reservatie gemaakt worden voor een ‘meet and greet’ en uiteraard ook fotomogelijkheid met wrapper naar keuze.

Optredens

Tijdens de tweede week van de kerstvakantie, van dinsdag 2 tot en met zondag 7 januari 2024, kunnen bezoekers genieten van spetterende optredens op het outdoor podium. Bekende Ketnet-gezichten zullen het publiek vermaken en zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Tijdens de optredens kun je aan de foodtruck terecht voor een zoete snack of warm drankje.

Op dinsdag is er een Ketnet DJ-set met Gio Kemper, op woensdag opnieuw een DJ-set met Thomas, op donderdag een optreden van Sarah & Bavo, op vrijdag terug een DJ-set met Gio Kemper. Op zaterdag komt wrapper Héritier plaatjes draaien en op zondag is er een optreden van de Ketnetband. Vandaag kwamen de vijfdejaars van gemeentelijke basisschool De Parel het concept al eens uittesten. Alle activiteiten van Ketnet aan Zee zijn gratis toegankelijk.