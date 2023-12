Kerststal op de Molenhoek wordt in ere gehouden

Sinds het slopen van de kerk op de Molenhoek blijven vrijwilligers van de wijk zorgen voor de kerststal die decennialang tegen de kerkwand prijkte. Half december beginnen zij traditioneel met de stal opbouwen. Pionier Romain Vandenberghe is er nog steeds graag bij. “Michel Vandekerckhove tekende bijna veertig jaar geleden de details voor de bouw van een kerststal uit. Samen met Etienne Scherpereel werkte ik het plan uit. Onze wijk moest immers ook een kerststal hebben.”

Veel hadden ze destijds niet nodig om de kerststal te vervaardigen. “We hadden enkele gezaagde boomstammen gekregen van houtzagerij Delbeke op de Belgiek en hebben daarmee de stal gemaakt. Het resultaat bestaat nu nog en wordt elk jaar opnieuw op de Molenhoek gezet.”

Michel Vandekerckhove en zijn zoon Julien hebben de heiligen gemaakt die de kerststal bevolkten. Toen werden ook de drie Koningen gedoopt: de makers van de kerststal, Romain en Etienne en beeldenkunstenaar Michel. “Vroeger kregen we hulp van de brandweer om lange lichtslingers vanuit de stal tot op de toren van de kerk te spannen. Boven op de toren prijkte een verlichte ster die tot ver in de omgeving te zien was. Maar nu de toren weg is, moeten we ons behelpen met een verbinding naar de kruin van een oude boom”, vertelt Romain.

Verdwenen Maria

Ooit gingen de Koningen van deur tot deur hun kerstlied gaan zingen, maar die traditie is uitgedoofd. In de geschiedenis van de stal zal wel geboekstaafd blijven dat het beeld van Maria enkele jaren geleden ’s nachts eens verdween, tot grote ontreddering van het comité. Na enkele dagen werd het beeld teruggevonden in een landelijke gracht in Nieuwenhove-Waregem. Er was schade, maar die werd met kennis van zaken hersteld door Julien Vandekerckhove.

Ook dit jaar zorgde een sterke ploeg vrijwilligers voor de bouw van de kerststal. De beelden prijken er met de kerstdagen in en de ploeg zorgt ook voor sfeervolle verlichting. (MVD)