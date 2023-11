Kerstsfeer voor jong en oud in Tielt

Dat de kerstmarkt dankzij de stad en Cultuurcentrum het Gildhof straks een ecologische schaats-piste en een spectaculaire vuurshow krijgt wist je al, maar ‘Tielt Wintert’ heeft nog meer in petto. Gevestigde waardes zoals de kerstcorrida maken een comeback op de kalender, terwijl de kerstmarkt van wzc SAMEN ook een vervolg krijgt, al is er nog heel wat meer te beleven.

Eerst en vooral zorgt Shopping Tielt voor een vervolg van de succesvolle eindejaarsactie. Meer dan 100.000 krasloten zullen tussen 7 en 31 december in omloop worden gebracht en er zit liefst 23.000 euro in de prijzenpot. Voorts zorgen de handelaars ook voor vier koopzondagen op rij op 10, 17, 24 en 31 december.

Die tweede koopzondag valt samen met het weekend van de Tieltse kerstmarkt. Voor het eerst zijn de kraampjes van die kerstmarkt trouwens al op vrijdagavond open, terwijl iedereen er op zondag Shopping Tielt-ambassadrice Justine De Jonckheere kan ontmoeten. Nog een leuk extraatje is dat er dit jaar ook een ballonvaart te winnen valt op de kerstmarkt.

Maar ook elders in Tielt is er in het weekend van 9 en 10 december best wel wat te beleven. Zo loopt in de Paterskerk opnieuw de geschenkenbeurs van Oxfam, terwijl er op zaterdag op de parking van wzc Samen in de Krommewalstraat ook een twintigtal kerstkraampjes te vinden zijn met drank en geschenkartikelen. De kerstman komt er langs en om 19 uur is er een optreden van schlagerzanger Dave Calbo.

Nog in december kan je de hele maand in de Kortrijkstraat 81 een bezoekje brengen aan tête à tête, een overzichtstentoonstelling naar aanleiding van 10 jaar Ateljee 44 van Mivalti.

Kalkoen eraf lopen

De week nadien, op zaterdag 16 december, is er kerstmarkt in Aarsele én in Schuiferskapelle, waar de kerstman in hoogsteigen persoon de kinderballenworp verzorgt. In Kanegem kan je die avond terecht voor het traditionele kerstconcert van de Gezinsbond in de kerk, gevolgd door een drink op het kerkplein.

Een ander hoogtepunt van Tielt Wintert wordt ongetwijfeld de 35ste Kerstcorrida op 26 december. “Ideaal om de kalkoen eraf te lopen”, zegt Karel Cannaerts van AVMO. “Door de knip op de markt hebben we het parcours gewijzigd, al kan je stellen dat we van de nood een deugd maakten. Vanuit de Bruggestraat gaan we over de Markt naar de Nieuwstraat, waarna we via het Rameplein en de Hoogstraat opnieuw naar de Markt lopen. Zo valt er een dus een deel Kortrijkstraat weg uit het parcours, maar met het oog op de bereikbaarheid van de parking aan de Paterskerk is dat op zich niet zo erg. Bovendien passeren we zo twee keer aan de Hallentoren.”

Net als vorig jaar kan de corrida rekenen op de steun van Vermaak Na Arbeid en op de Chiro van Meulebeke, die mee alles in goede banen helpen leiden.

Al is AV Molenland niet de enige Tieltse vereniging die de banden met toekomstig fusiepartner Meulebeke aanhaalt. Zo zorgt het koor Amuzang samen met Crescendo en Vreugd in Deugd uit Meulebeke voor een kerstconcert op 9 en 10 december in respectievelijk Tielt en Meulebeke.

