Kerstoptreden met LunAcoustic in kerk Zuidschote en kerstmarkt: “Inkom voor Kom op tegen Kanker”

Ferm Zuidschote organiseert op zaterdag 17 december een kerstoptreden met LunAcoustic in de kerk, gevolgd door een kerstmarkt voor lokale verenigingen op de speelpleinsite achter de kerk. De inkom van 5 euro voor het kerstoptreden schenken ze aan Kom op tegen Kanker.

Liesbeth Quaegebeur is twee jaar voorzitter van Ferm Zuidschote en een kerstmarkt organiseren in Zuidschote stond al langer op haar verlanglijst. “Ik ben gestart als voorzitter in het coronajaar en voor een breed publiek hebben we nog niet veel kunnen organiseren. In plaats van ons traditioneel kerstfeest voor de leden en hun partner wilden we eens iets anders.”

“Sommigen bestuursleden wilden een muzikaal optreden in de kerk, andere bestuursleden wilden dan weer iets doen voor het goede doel en ik wilde graag een kerstmarkt. We hebben alle ideeën samen gegooid waardoor we op zaterdag 17 december om 18.30 uur een optreden van anderhalf uur in de kerk organiseren, gevolgd door een kerstmarkt buiten op de speelpleinsite achter de kerk. We vragen 5 euro inkom voor het kerstoptreden van LunAcoustic in de kerk en de inkomgelden gaan integraal naar Kom op tegen Kanker.”

LunAcoustic

LunAcoustic is een akoestisch liefdesduo uit Gijverinkhove dat muziek ademt, ooit bracht muziek hen samen en samen gingen ze verder met muziek. Nancy Neut en Dirk Derdaele brengen zowel akoestische versies van gekende nummers, als eigen geschreven liedjes en teksten over het leven en de liefde zoals omdaj mie nie vergit. Ze brengen Nederlandstalige nummers die neigen naar kleinkunst, maar ook Engelstalige liedjes.

Veel nummers zullen ze voor het eerst brengen, speciaal voor het kerstoptreden, afwisselend met enkele kerstliedjes en covers. “We vragen om voor het kerstoptreden in de kerk vooraf in te schrijven, omdat de zitplaatsen beperkt zijn. Inschrijven doet men door over te schrijven op het rekeningnummer van Ferm Zuidschote BE38 7383 0215 0372 met vermelding van naam en aantal personen en het juiste bedrag (5 euro/per persoon – kinderen jonger dan 12 jaar gratis).

Aansluitend vanaf 20 uur is er een kerstmarkt door lokale verenigingen op het speelplein achter de kerk. Het feestcomité staat met koude dranken, de gezinsbond met croques en wij staan met oliebollen en warme chocolademelk”, zegt Liesbeth van Ferm. “Rallyteam Noyelle staat met jenever en picon, en Madilux met zelfgemaakte houten decoratieve creaties.”